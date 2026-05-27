En la apertura de mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.01%.

La cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -12.09% y en el último año acumuló un descenso de -120.90%.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 3.77%, es menor que su volatilidad anual del 6.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un dato de 1. Esto indica un incremento en su valor en relación con las fluctuaciones recientes del mercado.

La tendencia de la Libra esterlina ha sido estable en los días previos, lo que sugiere que, aunque hoy haya un aumento, la moneda había mantenido un comportamiento constante sin grandes variaciones.

Este fenómeno puede reflejar una creciente confianza en la economía británica entre los inversores.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA