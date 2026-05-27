La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 27 de mayo en Estados Unidos es de 17.3 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.02% en comparación con la jornada anterior.

El Peso mexicano mostró un descenso del -5.95% en la última semana y una variación anual del -841.17%, reflejando una evolución negativa.

Carlos Slim desafía a Donald Trump: “Estados Unidos no puede vivir sin los mexicanos”

Conocé la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 3.99%, es menor que la volatilidad anual del 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que la relación con los días anteriores ha sido favorable. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas.

En los días recientes, el dato de -1 ha mostrado un incremento, lo que resalta un cambio positivo en la percepción del mercado hacia el Peso. Este aumento podría atribuirse a factores económicos internos que han mejorado la confianza en la moneda.

En conclusión, la tendencia actual evidencia un optimismo en los mercados sobre la estabilidad económica del país.

Carlos Slim desafía a Donald Trump: “Estados Unidos no puede vivir sin los mexicanos”

Conocé la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Microsoft revela sus retos a 40 años de operar en México: desde enfrentar software pirata a liderar la IA

Conocé la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos