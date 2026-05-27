La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 27 de mayo en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho precio presenta una variación del 2.27% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.30%, mientras que en el último año registró una variación de -0.53%, señalando un repunte reciente pese a una leve caída anual.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 26.05%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.04%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

Sin embargo, la estabilidad económica y los factores externos pueden influir en esta tendencia a largo plazo. Es crucial monitorear el desempeño del Quetzal para anticipar posibles cambios en su valor.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos