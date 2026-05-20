La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos confirmó un importante cambio en su sistema de cálculo de jubilación con la incorporación de una nueva herramienta digital que modifica la manera en que los futuros beneficiarios podrán estimar sus pagos.

El cambio fue anunciado como parte de una actualización nacional de la plataforma my Social Security, utilizada por miles de ciudadanos para realizar trámites y consultar beneficios.

Cambió el Seguro Social: el nuevo sistema para calcular la jubilación que comenzó a implementarse

La principal novedad es una calculadora de jubilación completamente rediseñada que permitirá comparar hasta tres estimaciones distintas al mismo tiempo.

Según explicó el organismo, la nueva herramienta incorpora gráficos visuales y una interfaz más clara para que los usuarios puedan entender de forma simplificada cuánto podrían cobrar según diferentes escenarios de retiro.

Entre las mejoras oficiales se incluyen:

Comparación simultánea de varias estimaciones de jubilación

Nuevo gráfico de barras a color

Navegación simplificada dentro del sistema

Diseño unificado con el portal SSA.gov

De acuerdo con lo informado, el objetivo es facilitar la planificación financiera de quienes todavía no comenzaron a cobrar la jubilación.

SSA implementó una nueva calculadora de jubilación. Shutterstock

Nueva calculadora del Seguro Social: qué cambiará para los futuros beneficiarios

Con esta actualización, las personas que utilicen la cuenta online de my Social Security podrán acceder de manera más sencilla a proyecciones personalizadas sobre sus beneficios.

La plataforma seguirá ofreciendo funciones como:

Consultar estimaciones de jubilación

Revisar beneficios para cónyuges

Verificar el estado de solicitudes

Cambiar depósitos directos

Descargar cartas de beneficios

Actualizar dirección y datos personales

Cómo acceder a la nueva calculadora del Seguro Social

Los usuarios pueden ingresar a través de la plataforma oficial de my Social Security y utilizar la nueva calculadora de jubilación directamente desde sus cuentas personales.