Una modernización y priorización de los canales digitales que tiene como objetivo avanzar hacia un sistema completamente virtual, más ágil y centralizado.

La Social Security Administration (SSA) está implementando una transformación que redefine la manera en la que millones de beneficiarios acceden a sus prestaciones y a la atención del organismo.

Se trata de una modernización y priorización de los canales digitales que tiene como objetivo avanzar hacia un sistema completamente virtual, más ágil y centralizado.

No obstante, trabajadores y especialistas alertan sobre posibles errores en pagos, demoras en trámites y fallas en la atención si el proceso no resulta tan eficaz como se espera.

La Social Security Administration (SSA) está implementando una transformación que redefine la manera en la que millones de beneficiarios acceden a sus prestaciones y a la atención del organismo.

Cambia para siempre el Seguro Social: ¿Hacia qué modelo se avanza?

La SSA busca un rediseño del sistema que se apoyará en dos herramientas clave que ya se encuentran operativas:

National Appointment Scheduling Calendar (NASC) : que permite gestionar turnos de manera online sin depender de una sucursal física.

National Workload Management (NWLM): que distribuye los casos entre empleados de todo el país según disponibilidad.

Uno de los cambios que más llama la atención de los usuarios es que si un trámite inicia en un estado no necesariamente se seguirá resolviendo desde allí, sino que podrá pasarse a cualquier punto del país.

La SSA quiere reducir los tiempos y optimizar los recursos en un contexto marcado por la reducción de personas y el cierre temporal de varias oficinas: durante el 2025 aproximadamente 7.000 trabajadores dejaron el organismo e impulsó que se necesita avanzar hacia una estructura más digital para responder a la alta demanda de atención.

El sistema funcionará de esta manera y afecta a todos los beneficiarios: ¿Cuáles son los riesgos que preocupan a los especialistas?

Según especialistas, uno de los principales problemas que se detectaron con estos cambios es la falta de conocimiento sobre normativas estatales específicas.

En Estados Unidos, cuestiones como matrimonios, herencias o certificaciones legales pueden variar según cada condado, y no todos los agentes remotos podrían estar capacitados para manejar esas diferencias.

Entre los principales riesgos señalados aparecen:

Demoras en la aprobación de beneficios

Errores en los montos del Seguro Social

Pagos indebidos o cálculos incorrectos

Mayor nivel de reclamos y frustración entre los usuarios