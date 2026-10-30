La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el pasado 14 de octubre el Ajuste por Costo de Vida (COLA) y será del 3,6%, un aumento que entrará en vigencia a partir de los pagos correspondientes a enero de 2027.
El COLA se vincula al Índice de Precios al Consumidos para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), de acuerdo con la Ley de Seguridad Social.
¿Quiénes serán los beneficiarios que cobrarán la prestación con el aumento del 3,6% antes de 2027?
SSA confirmó que determinados beneficiarios recibirán su prestación con el aumento del 3,6% el jueves 31 de diciembre de 2026, antes del inicio de 2027.
De acuerdo con los calendarios oficiales la SSA, los grupos que recibirán pagos ese día son:
- Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
- Personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997.
- Personas que cobran tanto Seguro Social como SSI.
El adelanto, se debe a que el 1 de enero de 2027 es feriado federal y el 3 de enero cae domingo.
Estos depósitos no representan pagos adicionales, sino adelantos de las fechas habituales de cobro.
¿Cómo quedan las principales prestaciones de SSA con el aumento del 3,6%?
Según la hoja informativa de la SSA, los montos mensuales promedio estimados quedarán de la siguiente manera:
- Trabajadores jubilados: US$2,170.
- Pareja de jubilados, ambos beneficiarios: US$3,355.
- Cónyuge sobreviviente con dos hijos: US$4,074.
- Cónyuge sobreviviente de edad avanzada: US$2,005.
- Trabajadores con discapacidad, cónyuge e hijos (SSDI): US$3,077.
- Trabajadores con discapacidad (SSDI): US$1,701.
- Seguridad de Ingreso Suplementario: US$1.029 para una persona y US$1.544 para parejas elegibles.
¿Cuáles son las fechas de pago restantes para el 2026?
De acuerdo con el Calendario Oficial de la SSA establece las siguientes fechas:
Octubre de 2026
- 30 de octubre: pago adelantado de SSI correspondiente a noviembre.
Noviembre de 2026
- 3 de noviembre: beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes reciben ambos programas (pago del Seguro Social).
- 10 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.
- 18 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.
- 25 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.
Diciembre de 2026
- 1 de diciembre: beneficiarios de SSI.
- 3 de diciembre: personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes cobran ambos programas (pago del Seguro Social).
- 9 de diciembre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.
- 16 de diciembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.
- 23 de diciembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.
- 31 de diciembre: beneficiarios de SSI, personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes reciben ambos programas. Se adelantan los pagos programados para el 1 y el 3 de enero de 2027.