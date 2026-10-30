El aumento confirmado para las prestaciones del Seguro Social entrará en vigencia a partir de enero 2027.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el pasado 14 de octubre el Ajuste por Costo de Vida (COLA) y será del 3,6%, un aumento que entrará en vigencia a partir de los pagos correspondientes a enero de 2027.

El COLA se vincula al Índice de Precios al Consumidos para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), de acuerdo con la Ley de Seguridad Social.

¿Quiénes serán los beneficiarios que cobrarán la prestación con el aumento del 3,6% antes de 2027?

SSA confirmó que determinados beneficiarios recibirán su prestación con el aumento del 3,6% el jueves 31 de diciembre de 2026, antes del inicio de 2027.

De acuerdo con los calendarios oficiales la SSA, los grupos que recibirán pagos ese día son:

Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997.

Personas que cobran tanto Seguro Social como SSI.

El adelanto, se debe a que el 1 de enero de 2027 es feriado federal y el 3 de enero cae domingo.

Estos depósitos no representan pagos adicionales, sino adelantos de las fechas habituales de cobro.

El aumento confirmado para las prestaciones del Seguro Social entrará en vigencia a partir de enero 2027. No obstante, algunos beneficiarios recibirán los pagos con aumento en 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo quedan las principales prestaciones de SSA con el aumento del 3,6%?

Según la hoja informativa de la SSA, los montos mensuales promedio estimados quedarán de la siguiente manera:

Trabajadores jubilados: US$2,170.

Pareja de jubilados, ambos beneficiarios: US$3,355.

Cónyuge sobreviviente con dos hijos: US$4,074.

Cónyuge sobreviviente de edad avanzada: US$2,005.

Trabajadores con discapacidad, cónyuge e hijos (SSDI): US$3,077.

Trabajadores con discapacidad (SSDI): US$1,701.

Seguridad de Ingreso Suplementario: US$1.029 para una persona y US$1.544 para parejas elegibles.

¿Cuáles son las fechas de pago restantes para el 2026?

De acuerdo con el Calendario Oficial de la SSA establece las siguientes fechas:

Octubre de 2026

30 de octubre: pago adelantado de SSI correspondiente a noviembre.

Noviembre de 2026

3 de noviembre: beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes reciben ambos programas (pago del Seguro Social).

10 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

18 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

25 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Diciembre de 2026