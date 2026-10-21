Medicare cuenta con un formulario específico para las personas que necesitan inscribirse en la Parte B del programa de seguro médico federal de Estados Unidos. Se trata del CMS-40B, un documento que permite solicitar esta cobertura, aunque no todos los beneficiarios deben presentarlo y su uso depende de la situación de cada persona.

El trámite está dirigido principalmente a quienes ya tienen la Parte A de Medicare y necesitan agregar la Parte B, que cubre las consultas médicas, servicios ambulatorios y prestaciones preventivas. Para completar la inscripción, los solicitantes deben cumplir los requisitos correspondientes y presentar la documentación ante la Administración del Seguro Social (SSA).

No realizar el trámite dentro del período correspondiente puede provocar demoras en el acceso a la cobertura y, en determinadas circunstancias, una penalización en la prima mensual. Por eso, es importante conocer quiénes deben presentar el formulario CMS-40B, cómo enviarlo y cuáles son los plazos que establece Medicare para inscribirse.

¿Quiénes deben presentar el formulario CMS-40B para inscribirse en la Parte B de Medicare?

El formulario CMS-40B es la solicitud oficial que permite inscribirse en la Parte B de Medicare, que cubre determinados servicios médicos, consultas ambulatorias, suministros y prestaciones preventivas. Está destinado a las personas que ya tienen la Parte A y necesitan solicitar la Parte B.

Quienes deben presentar el formulario son:

Personas que ya tienen Medicare Parte A y quieren agregar Parte B.

Beneficiarios que no se inscribieron en la Parte B durante el período inicial y quieren hacerlo durante el período de inscripción general: entre el 1 de enero y el 31 de marzo .

Personas que todavía trabajan y tienen cobertura médica a través de su empleador, o que cuentan con su seguro médico grupal por el empleo de su cónyuge, y quieren inscribirse en la Parte B mediante un período especial.

Personas que se jubilaron recientemente o perdieron la cobertura médica vinculada al empleo.

El formulario se puede consultar y descargar en español desde la página oficial de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), en el apartado de Solicitud de inscripción en la Parte B de Medicare (CMS-40B).

Medicare tiene un formulario específico para quienes necesitan inscribirse en la Parte B. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Resulta importante señalar que no todos los beneficiarios deben completar este documento, ya que depende de la situación de cada persona y del período de inscripción en el que se encuentre.

¿Cómo completar y enviar el formulario CMS-40B para obtener la cobertura médica?

Para solicitar la Parte B, el beneficiario debe completar y firmar el formulario CMS-40B y enviarlo a la oficina local del Seguro Social. La SSA permite presentar la solicitud por correo, fax o de manera presencial.

El trámite requiere prestar atención a los siguientes pasos para completarlo:

Descargar el formulari o: está disponible en español en el sitio oficial de CMS.

Completar los datos personales : incluir el número de Medicare, el nombre, la dirección postal y los datos de contacto solicitados.

Indicar la situación de cobertura : responder las preguntas del documento, incluida la información sobre cobertura médica vinculada al empleo cuando corresponda.

Firmar y enviar la solicitud: remitir el formulario completo a la oficina local del Seguro Social por correo o fax, o presentarlo personalmente. Se puede localizar una oficina en el : remitir el formulario completo a la oficina local del Seguro Social por correo o fax, o presentarlo personalmente. Se puede localizar una oficina en el buscador oficial de la SSA

Cabe destacar que hay un requisito adicional para determinadas personas que solicitan la Parte B después de haber contado con un seguro médico por su empleo o el de su cónyuge. En esos casos, puede ser necesario presentar también el formulario CMS-L564, que permite acreditar esa cobertura.

Asimismo, según Medicare, dicho documento corresponde, entre otras situaciones, a quienes siguen trabajando, se jubilaron en los últimos 8 meses o perdieron recientemente la cobertura médica subsidiada por el empleador. Los usuarios que presenten dudas sobre el formulario o el procedimiento pueden resolverlas llamando al 1-800-772-1213 del Seguro Social.

¿Qué pasa si no se presenta el formulario CMS-40B a tiempo y cuándo comienza la cobertura de Medicare?

No presentar el formulario CMS-40B no implica que Medicare cancele automáticamente la cobertura de todos sus beneficiarios. Sin embargo, quienes necesitan inscribirse en la Parte B y dejan pasar el período correspondiente pueden tener que esperar para acceder a ella y, en determinados casos, pagar una penalización mensual por inscripción tardía.

Medicare contempla distintos períodos de inscripción, según las circunstancias de cada persona:

Período de inscripción inicial : generalmente dura siete meses, comienza 3 meses antes del mes en que la persona cumple 65 años y termina 3 meses después de ese mes.

Período de inscripción general : se extiende del 1 de enero al 31 de marzo de cada año. Quienes se inscriben durante este período generalmente comienzan a tener cobertura el primer día del mes siguiente a la inscripción.

Período especial de inscripción: determinadas personas pueden inscribirse sin penalización después de perder la cobertura médica vinculada a su empleo. En muchos casos, cuentan con 8 meses desde que termina el empleo o la cobertura basada en él, según cuál de esos acontecimientos ocurra primero.

Este último plazo es especialmente importante para quienes trabajaban después de cumplir 65 años y postergaron la inscripción en la Parte B porque tenían un seguro médico laboral. La cobertura COBRA o un seguro para jubilados no extienden, por sí solos, ese período especial de 8 meses.

La fecha de inicio de la cobertura depende del período aplicable y de las circunstancias de la solicitud. Por eso, quienes necesiten inscribirse deben consultar las condiciones oficiales antes de enviar el formulario para evitar demoras y posibles penalizaciones.