Los beneficiarios deberán prestar atención al depósito que llegará antes de noviembre.

Más de siete millones de beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en Estados Unidos recibirán el pago correspondiente a noviembre de 2026 el viernes 30 de octubre, días antes de que comience el nuevo mes.

Por qué el Seguro Social adelantará el pago de SSI de noviembre a octubre

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el viernes 30 de octubre en su calendario oficial, debido a que el 1 de noviembre cae domingo y los depósitos del programa se adelantan cuando coinciden con un fin de semana o un feriado federal . Por esa razón, el dinero se enviará este viernes, el último día hábil anterior al inicio del nuevo mes.

Cabe mencionar que el dinero que llegará durante octubre no se trata de un bono, un aumento ni segundo beneficio extraordinario . Es el pago habitual de noviembre, solo que se deposita anticipadamente.

El monto que recibe cada beneficiario puede variar según sus ingresos, recursos, condiciones de vivienda y otras circunstancias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes cobrarán el viernes 30 de octubre

El depósito del viernes 30 de octubre está dirigido a “personas con incapacidades y adultos mayores que tienen pocos o ningunos ingresos o recursos”, según la SSA.

Entre las condiciones generales establecidas por el organismo se encuentran:

Tener 65 años o más, presentar una discapacidad que cumpla los criterios del programa o tener ceguera.

Contar con ingresos limitados.

Disponer de pocos recursos económicos.

Cumplir los demás requisitos de elegibilidad del SSI

El monto que recibe cada beneficiario puede variar según sus ingresos, recursos, condiciones de vivienda y otras circunstancias.

Calendario de pagos del Seguro Social en noviembre de 2026

Tras el pago del 30 de octubre, los beneficios regulares del Seguro Social seguirán el siguiente calendario durante noviembre: