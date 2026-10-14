Morir "intestado" es el término legal para quien fallece sin testamento válido (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Cuando una persona muere sin dejar testamento en Estados Unidos, no hay una ley nacional que decida el reparto de sus bienes. A diferencia de lo que ocurre en otros países, la sucesión se resuelve estado por estado, y cada uno tiene sus propias reglas.

En Florida, ese orden está fijado en el Capítulo 732 de los Estatutos estatales, que establece con precisión quién hereda, en qué proporción y qué sucede en el caso extremo de que no aparezca ningún familiar con derecho.

Qué significa morir sin testamento

Morir “intestado”, el término legal para quien fallece sin testamento válido, no significa que los bienes queden en el aire. Significa que será la ley, y no la voluntad del difunto, la que determine su destino. Por eso conocer ese orden de antemano ayuda a entender qué está realmente en juego cuando no hay un documento que exprese los deseos de la persona.

Y es, además, el gran motivo por el que los especialistas recomiendan dejar un testamento: es la única forma de que el reparto siga la voluntad propia y no la fórmula que impone el estado.

Dejar un testamento es la forma más segura de decidir el propio destino patrimonial en lugar de delegarlo a la ley. sasintip

Quién recibe los bienes de herencias sin testamento

La ley de Florida fija un orden de prioridad rígido: hereda el primer nivel en el que haya familiares con vida y, solo si no queda nadie en ese escalón, se pasa al siguiente.

De mayor a menor prioridad, el orden es este:

Cónyuge: Es el primer beneficiario. Hereda todo si el fallecido no dejó hijos, o si todos los hijos son de la pareja y el cónyuge no tiene otros descendientes. Si hay hijos de otra relación, del difunto o del propio cónyuge, recibe la mitad.

Hijos y descendientes : Heredan todo cuando no hay cónyuge, o la mitad que no le corresponde a este. Si un hijo ya falleció, su parte pasa a los nietos (principio per stirpes).

Padres : A falta de cónyuge y descendientes, heredan los padres por partes iguales, o el que sobreviva

Hermanos y sus descendientes

Abuelos, tíos y primos: Si no hay nadie de los anteriores, la herencia se divide en dos mitades, rama paterna y rama materna, empezando por los abuelos y siguiendo por los tíos y sus descendientes.

Qué pasa si no hay ningún familiar con derecho

Si no aparece ningún familiar con derecho, los bienes pasan al Estado mediante el proceso llamado escheat. Los bienes se venden siguiendo las Reglas de Sucesiones de Florida, y el dinero obtenido se entrega al director financiero del estado (Chief Financial Officer), que lo deposita en el State School Fund, el fondo estatal destinado a las escuelas públicas.

Ese destino, de todos modos, no es inmediato ni definitivo de entrada. La ley concede un plazo de diez años, contados desde ese pago, para que cualquier persona que crea tener derecho se presente a reclamar y reabra la administración de la herencia.