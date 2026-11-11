La SSA informó que el aviso personalizado del COLA 2027 estará disponible en línea desde finales de noviembre.

La Administración del Seguro Social (SSA) estableció el próximo 18 de noviembre como fecha límite para que los jubilados y beneficiarios completen un trámite que les permitirá conocer anticipadamente cuánto cobrarán en 2027.

Quienes realicen el trámite podrán acceder a la notificación desde finales de noviembre y hasta tres semanas antes de recibir la carta impresa en sus domicilios. El documento detallará el nuevo monto mensual que percibirá cada beneficiario tras el incremento del 3,6%, además de las deducciones que se aplicarán a sus pagos.

Para completar el procedimiento, los interesados deben ingresar al sitio oficial de my Social Security, registrarse o acceder con su cuenta existente y habilitar las notificaciones electrónicas.

Cómo crear una cuenta en my Social Security y activar los avisos electrónicos

Los jubilados y beneficiarios del Seguro Social que quieran consultar por internet cuánto cobrarán en 2027 deberán tener una cuenta personal en my Social Security y estar inscriptos para recibir avisos electrónicos. La SSA estableció el 18 de noviembre de 2026 como fecha límite para completar estos pasos y acceder al aviso de ajuste por costo de vida (COLA).

Para realizar el trámite, los interesados deben ingresar al sitio oficial, seleccionar la opción para crear una cuenta personal y seguir las instrucciones de registro. Quienes ya tengan una cuenta deberán ingresar con sus credenciales y verificar que estén inscriptos para recibir notificaciones electrónicas en lugar de correspondencia impresa.

La Administración del Seguro Social estableció una fecha límite para crear una cuenta en my Social Security y activar las notificaciones electrónicas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, los titulares pueden elegir recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico cada vez que haya un nuevo aviso disponible en el Centro de mensajes de su cuenta. De esta manera, podrán enterarse cuando la SSA publique la notificación personalizada del COLA 2027.

Qué aviso podrán consultar los beneficiarios en el aviso del COLA 2027

El aviso que publicará la SSA permitirá conocer cuánto dinero recibirá cada beneficiario después de la aplicación del aumento del 3,6% anunciado para 2027. El documento tendrá una sola página y estará redactado en un lenguaje simplificado para facilitar la lectura de la información.

Además del nuevo monto mensual, la notificación incluirá las fechas exactas en las que se aplicarán los cambios y las deducciones correspondientes a cada persona. Esto permitirá que los jubilados y demás beneficiarios conozcan cuánto cobrarán efectivamente después del ajuste, en lugar de calcular el incremento a partir del porcentaje general.

El aumento del 3,6% alcanzará a casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social desde enero de 2027. Por su parte, los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) con el incremento comenzarán el 31 de diciembre de 2026.

Hasta cuándo hay tiempo para completar el trámite y cuándo estará disponible el aviso

Los beneficios tienen tiempo hasta el 18 de noviembre de 2026 inclusive para crear su cuenta personal de my Social Security y suscribirse a los avisos electrónicos si quieren consultar el COLA 2027 por internet. La fecha fue establecida por la propia SSA para que los usuarios puedan acceder a la notificación desde su perfil.

Según informó la agencia, los avisos personalizados estarán disponibles en línea a partir de finales de noviembre, hasta tres semanas antes de que lleguen las cartas impresas. Quienes no completen la inscripción para recibir notificaciones electrónicas no perderán el acceso a la información ya que la SSA enviará sus avisos por correo postal durante diciembre.