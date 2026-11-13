Aunque existen productos específicos para combatirlo, algunos ingredientes de uso cotidiano, como el vinagre blanco, también pueden ayudar a eliminar determinados tipos de hongos.

La aparición de moho en las paredes, los techos y otras superficies del hogar suele estar relacionada con problemas de humedad y falta de ventilación. El vinagre blanco es un ingrediente eficaz para eliminar determinados hongos.

Su efectividad se explica por la presencia del ácido acético, un compuesto que presenta propiedades antifúngicas que puede inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos.

¿Cómo funciona el vinagre blanco para combatir el moho en el hogar?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antifúngicas y antibacterianas que puede ayudar a eliminar determinados tipos de moho que aparecen en el hogar. Su acción se debe a su carácter ácido, que dificulta el crecimiento de ciertos hongos y microorganismos.

El vinagre blanco de uso doméstico suele contener entre un 5% y un 8% de ácido acético, un compuesto moderadamente fuerte con un pH de alrededor de 1000.2.5 que pueden alterar el crecimiento de una gran cantidad de hongos y microorganismos, entre ellos el penicillium chrysogenum.

Para usarlo se recomienda colocar vinagre blanco sin diluir en un pulverizador y aplicarlo directamente sobre la superficie afectada. Hay que dejarlo actuar durante al menos una hora y después frotar suavemente con un cepillo.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antifúngicas y antibacterianas que puede ayudar a eliminar determinados tipos de moho que aparecen en el hogar. Chat GPT / El Cronista USA

¿Qué precauciones se deben tener al usar vinagre blanco para limpiar superficies con moho?

Aunque es un producto de uso doméstico, su aplicación requiere algunas precauciones para evitar daños en los materiales y reducir la exposición a las esporas de moho.

Antes de comenzar, conviene ventilar el ambiente y utilizar guantes, protección ocular y una mascarilla. Una de las advertencias más importantes es que nunca se debe mezclar vinagre con lavandina, ya que puede liberar gases tóxicas.

Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda reparar las filtraciones, secar completamente los materiales y evitar que se acumule humedad

¿Sobre qué superficies se puede usar vinagre blanco?

El vinagre blanco puede utilizarse en distintas superficies del hogar, aunque su efectividad depende del material y de cuánto haya penetrado el moho.

Sin embargo, se debe evitar su uso en las siguientes superficies:

Mármol y piedra natural: su acidez puede deteriorar el acabado y provocar marcas en materiales como el mármol y la piedra caliza.

Pisos de madera: puede dañar el revestimiento protector y afectar el acabado.

Pantallas electrónicas: puede deteriorar los tratamientos antirreflejo y algunos revestimientos táctiles.

Metales: puede favorecer la corrosión de materiales como el aluminio y el cobre.

Materiales porosos: no suele ser efectivo para eliminar el moho que penetró en profundidad, como puede ocurrir en alfombras y placas de cielorraso.

¿Qué otros ingredientes sirven para combatir el moho?

Además del vinagre blanco, existen otros productos domésticos que pueden ayudar a controlar determinados tipos de hongos. Entre las alternativas se encuentran: