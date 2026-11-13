El vinagre contiene ácido acético, un ácido suave que disuelve la grasa, la película aceitosa de la contaminación y los depósitos minerales.

Entre los trucos de limpieza más clásicos está el de rociar vinagre blanco en las ventanas para dejar los vidrios limpios y transparentes. No es solo una costumbre heredada: tiene una explicación química concreta y resuelve el problema más molesto a la hora de limpiar un vidrio, que es que quede con rayas o con una película opaca.

Para qué sirve rociar vinagre en las ventanas

El vinagre sirve para limpiar los vidrios y dejarlos sin rayas ni película. Actúa sobre la grasa, el humo, el polvo pegado y las manchas de agua o sarro que se acumulan en las ventanas, tanto por dentro como por fuera. El resultado es un vidrio más transparente y brillante, sin esa capa turbia que suele quedar cuando se limpia solo con agua.

El vinagre contiene ácido acético, un ácido suave que disuelve la grasa, la película aceitosa de la contaminación y los depósitos minerales (el sarro o las marcas blancas que deja el agua dura). Esos residuos son, justamente, los que el agua sola no logra sacar y los que provocan que el vidrio quede opaco o rayado.

A eso se suma que se evapora rápido y sin dejar residuo. Muchas rayas en los vidrios no vienen de la suciedad, sino de la propia película que dejan algunos limpiadores al secarse. Al evaporarse limpio, el vinagre no deja esa capa, y por eso el vidrio queda transparente.

Entre los trucos de limpieza más clásicos está el de rociar vinagre blanco en las ventanas para dejar los vidrios limpios y transparentes. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento es simple, pero hacerlo bien marca la diferencia: