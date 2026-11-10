El subsidio para el pago inicial está disponible en determinados mercados y sujeto a requisitos.

Reunir el dinero para el pago inicial es uno de los pasos para comprar una vivienda. Bank of America ofrece una ayuda mediante su programa Down Payment Grant, destinada a compradores que cumplan las condiciones establecidas.

Según la información oficial del banco, el subsidio puede alcanzar el 3% del precio de compra, con un máximo de US$10,000. Los fondos no requieren devolución, pero su disponibilidad está limitada a determinados mercados y productos hipotecarios.

Cuánto ofrece el programa para el pago inicial

La ayuda puede cubrir hasta el 3% del precio de compra de la vivienda, sin superar los US$10,000. El monto otorgado estará sujeto a los requisitos del programa.

Los fondos deben utilizarse exclusivamente para el pago inicial de la vivienda.

Quiénes pueden acceder a la ayuda

Bank of America exige ser comprador por primera vez según la definición del programa, que incluye a quienes no hayan sido propietarios de una vivienda durante los últimos tres años.

Además, las condiciones contemplan que el comprador ocupe la propiedad, que esta se encuentre en una zona elegible y que se respeten los límites de ingresos y del monto del préstamo.

El financiamiento hipotecario debe realizarse con Bank of America y se requiere educación para compradores de vivienda. La ayuda solo puede aplicarse una vez a una hipoteca o propiedad elegible, independientemente de cuántas personas figuren como solicitantes.

La ayuda se destina el pago inicial de una vivienda y no requiere devolución. Mehaniq

Qué significa que el subsidio no deba devolverse

Los fondos recibidos mediante Down Payment Grant no requieren devolución. Esta condición se aplica al subsidio. El préstamo hipotecario debe pagarse según los términos acordados con el banco.

Las condiciones del programa también advierten que la ayuda puede considerarse un ingreso sujeto a impuestos y que se emitirá un formulario 1099-MISC. Por eso, el banco recomienda consultar su tratamiento tributario con un asesor fiscal.

Cómo consultar la disponibilidad y los requisitos del programa

Bank of America recomienda comunicarse con un especialista en préstamos para confirmar si el comprador, la vivienda y el financiamiento cumplen las condiciones.

Desde la página oficial también se puede acceder al Down Payment Center, una herramienta para buscar opciones de asistencia para la compra de vivienda.

La consulta debe tener en cuenta la ubicación de la propiedad y el préstamo elegido, porque Down Payment Grant está disponible en determinados mercados y no puede utilizarse con todos los productos hipotecarios.