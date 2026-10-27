El IRS devolverá dinero a contribuyentes con créditos fiscales por adopción pendientes de años anteriores.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) anunció que comenzó a emitir reembolsos a más de 50,000 contribuyentes que contaban con créditos tributarios por adopción de años anteriores pendientes de utilizar. La medida busca corregir el cálculo de determinados beneficios fiscales correspondientes al año tributario 2025.

Según informó el IRS en un comunicado publicado el 16 de octubre de 2026, los ajustes comenzaron a fines de septiembre y continuarán durante los próximos meses. El organismo espera completar la mayoría de los reembolsos correspondientes antes de que termine 2026.

¿Quiénes pueden recibir los reembolsos automáticos del IRS?

La medida está dirigida a determinados contribuyentes que tenían créditos tributarios por adopción no utilizados de años anteriores y que pueden aplicarlos al cálculo de su beneficio correspondiente a 2025.

De acuerdo con las preguntas y respuestas oficiales del IRS, para acceder al ajuste automático deben cumplirse las siguientes condiciones:

Haber presentado una declaración federal de impuestos correspondiente al año tributario 2025, mediante los formularios 1040, 1040-SR o 1040-NR.

Haber solicitado o haber tenido derecho a solicitar el crédito tributario por adopción mediante el formulario 8839.

Contar con créditos por adopción de años anteriores que todavía pudieran utilizarse en 2025.

Tener información en la declaración y en la cuenta tributaria que permita al IRS determinar que corresponde aumentar la parte reembolsable del crédito.

En particular, el organismo señala que pueden considerarse créditos pendientes originados entre 2020 y 2024, siempre que sigan disponibles para su utilización en 2025.

Sin embargo, no todas las personas que solicitaron el crédito por adopción recibirán dinero. El ajuste depende de la situación tributaria individual y de la información disponible en los registros del IRS.

¿Cuánto dinero puede devolver el IRS a los contribuyentes?

El cambio responde a una nueva interpretación del Departamento del Tesoro sobre las disposiciones fiscales relacionadas con el crédito por adopción.

Para el año tributario 2025 únicamente, los créditos por adopción pendientes de años anteriores pueden aumentar la parte reembolsable del beneficio, con un límite de US$ 5,000 por hijo elegible.

Esto no significa que todos los contribuyentes recibirán esa cantidad. El monto efectivo depende de factores como los créditos disponibles, la cantidad de hijos elegibles, los límites de ingresos y las obligaciones tributarias de cada persona.

El IRS continúa emitiendo reembolsos automáticos por créditos fiscales de adopción pendientes de años anteriores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, el ajuste puede generar distintos resultados, como reembolsos, una reducción del saldo de impuestos pendiente o ningún cambio en el dinero a recibir.

¿Hay que realizar algún trámite para recibir el reembolso del IRS?

El IRS explicó que la mayoría de los contribuyentes elegibles no necesita presentar una declaración enmendada para recibir el ajuste.

En general, quienes presentaron su declaración correspondiente a 2025 antes del 15 de abril de 2026 recibirán automáticamente la corrección que corresponda, siempre que el organismo disponga de la información necesaria.

Por otro lado, las declaraciones presentadas con una prórroga y las cuentas con problemas pendientes, como verificaciones de identidad o conflictos relacionados con dependientes, podrán ser revisadas más adelante durante 2026.

En determinados casos, cuando falte información sobre los créditos por adopción de años anteriores, podría ser necesario presentar una declaración enmendada.

¿Cómo saber si el IRS realizó el reembolso?

El organismo enviará una notificación a los contribuyentes cuyas cuentas sean ajustadas, generalmente dentro de los 30 días posteriores a la modificación.

La comunicación indicará el importe del ajuste y explicará si generó un reembolso o si el dinero se aplicó a una deuda tributaria u otra obligación pendiente.

Los contribuyentes también pueden consultar la información actualizada de su cuenta mediante la plataforma digital del IRS.