Cumplir con las obligaciones fiscales en Estados Unidos no termina al momento de presentar la declaración. En muchos casos, errores en la información pueden generar la necesidad de corregir el trámite para evitar problemas mayores. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los contribuyentes que detecten errores en su declaración deben presentar una declaración enmendada para corregir la información y mantener su situación fiscal en regla. No todos los errores son menores. En muchos casos, el propio IRS recomienda corregir la declaración cuando hay fallas en: Cuando un contribuyente detecta un error, debe presentar una declaración enmendada, que es un formulario específico que permite: Ignorar errores en la declaración puede traer consecuencias: