El Servicio de Impuestos Internos (IRS) volvió a reforzar las consecuencias de no cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes. Cuando este trámite se posterga y no se regulariza la situación, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que afectan directamente el patrimonio del contribuyente. La declaración de impuestos permite al IRS determinar si una persona debe pagar impuestos o si corresponde un reembolso. No cumplir con este requisito en tiempo y forma puede generar consecuencias desde el primer momento. Cuando la declaración se presenta tarde o no se presenta, el IRS puede aplicar: En las etapas más avanzadas del proceso, el IRS puede aplicar embargos sobre: