Estados Unidos ha confirmado la implementación de un nuevo beneficio que impactará a miles de personas en 2026, con un apoyo económico destinado a determinadas familias. Esta medida forma parte de la más reciente reforma tributaria, aprobada en julio de 2025, que busca aliviar costos crecientes y ampliar la asistencia en un contexto inflacionario. Es relevante mencionar que, aunque el anuncio generó expectativa por el depósito de 5000 dólares, el pago no será universal. Solo lo recibirán aquellas familias que cumplan con una condición específica que el Gobierno modificó dentro de un programa fiscal ya existente. Las familias que adopten niños podrán acceder a este beneficio, lo que representa un apoyo significativo en el proceso de adopción. Este incentivo fiscal busca facilitar la integración de los niños adoptados en sus nuevos hogares, garantizando así un entorno más estable y seguro. El crédito fiscal por adopción permitirá a las familias que adopten niños cumplir con los lineamientos federales y estatales. Hasta 5000 dólares del depósito estarán disponibles a partir de la temporada 2026, lo que permitirá recibir el dinero incluso sin la obligación de pagar impuestos. De acuerdo con la reforma fiscal ya vigente, ese monto y el crédito total, se ajustarán cada año según la inflación para evitar pérdida de poder adquisitivo. El crédito cubre gastos como agencias, abogados, estudios del hogar, viajes y trámites judiciales. Si la familia no logra usar el monto completo en un año, podrá trasladar el resto por hasta cinco años, lo que convierte al programa en un apoyo financiero clave para quienes avanzan en un proceso de adopción. El IRS podrá depositar hasta 5000 dólares directamente en la cuenta bancaria correspondiente una vez procesada la declaración fiscal. Al solicitar el crédito, si el dinero a favor es mayor de lo que adeuda el contribuyente, la diferencia será reembolsada. Si bien cada proceso adoptivo es singular, el crédito tributario establece una serie de gastos elegibles que pueden ser financiados. Estos son: El proceso de adopción puede abarcar diversas modalidades, entre las cuales se destacan las siguientes: Es fundamental considerar cada una de estas opciones al momento de emprender un proceso de adopción, ya que cada una presenta características y requisitos específicos que deben ser atendidos con rigor.