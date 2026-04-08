El organismo fiscal de Estados Unidos ha confirmado que examina con mayor detenimiento los casos en los que los contribuyentes no presentan sus declaraciones a tiempo o lo hacen después de la fecha límite sin regularizar la situación. Presentar la declaración de impuestos fuera del plazo establecido puede activar revisiones por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS). El sistema tributario estadounidense se fundamenta en la obligación de los contribuyentes de cumplir con sus responsabilidades fiscales dentro de plazos establecidos. En el caso de que un contribuyente presenta la declaración fuera de término, el IRS puede: La presentación de la declaración fuera de plazo puede generar: Es fundamental cumplir con los plazos establecidos para evitar consecuencias negativas que puedan afectar su situación fiscal.