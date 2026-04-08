Walmart amplió uno de los principales beneficios de su membresía Walmart+: los suscriptores activos pueden acceder a descuentos en combustible en más de 13,000 estaciones de servicio en Estados Unidos. El programa no requiere ningún pago extra y se activa directamente desde la aplicación móvil de la cadena. El descuento estándar es de 10 centavos por galón y aplica en estaciones Exxon, Mobil, Murphy USA, Walmart y Sam’s Club. En Alabama el ahorro es de 5 centavos por galón, sujeto a cambios según la normativa estatal. El beneficio cubre cuatro redes de combustible: Exxon, Mobil, Murphy USA, Walmart y Sam’s Club. Cada una tiene un proceso de activación diferente desde la app de Walmart, aunque todas siguen una lógica similar: abrir la sección de servicios, seleccionar “Precios de Combustible para Miembros” y seguir los pasos en pantalla. En estaciones Walmart y Sam’s Club, el pago se realiza con Walmart Pay escaneando un código QR en la bomba. En estaciones Murphy, el sistema usa un ID de descuento de 6 dígitos que se ingresa directamente en el surtidor. Para Exxon y Mobil, también se escanea un código QR pero el proceso pasa por la app sin Walmart Pay. En todos los casos, el descuento se refleja en el precio final antes de cargar el combustible. No se requiere ningún trámite adicional. El beneficio está disponible para todos los suscriptores activos de Walmart+. El proceso básico para usarlo en la mayoría de las estaciones es el siguiente: 1. Abrir la app de Walmart y seleccionar Servicios. 2. Tocar Precios de Combustible para Miembros. 3. Escanear el código QR en la bomba o ingresar el ID de descuento (solo en Murphy). 4. Seleccionar el método de pago y el grado de combustible. 5. Empezar a cargar. Quienes no cuenten con la app pueden pagar dentro de la estación mostrando su código de barras o el ID de descuento al encargado. Esta opción está disponible en estaciones Walmart y Murphy USA. El precio promedio nacional de la gasolina regular llegó a u$s 4.18 por galón en la semana del 8 de abril de 2026, según datos de la EIA, el nivel más alto en cuatro años. El alza está impulsada por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, que presionó los precios del crudo por encima de los u$s 100 por barril. En ese contexto, el descuento de 10 centavos por galón de Walmart+ cobra mayor relevancia: para un tanque de 15 galones, el ahorro es de u$s 1.50 por carga. Para alguien que carga combustible dos veces por semana, eso equivale a más de u$s 150 al año.