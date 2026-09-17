La Administración del Seguro Social (SSA), la agencia del Gobierno de Estados Unidos a cargo de estos pagos, confirmó que deposita u$s 35.628 al año en la cuenta bancaria de los trabajadores que hacen el trámite de jubilación a los 62 años, la edad mínima habilitada.

La SSA administra además los beneficios de sobrevivientes, discapacidad (SSDI) y el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). El monto depende de la edad de inicio del reclamo y del historial de ganancias del trabajador. Jubilarse a los 62 años implica una reducción permanente respecto del beneficio pleno.

¿Quiénes califican para hacer este trámite del Seguro Social?

Para acceder al beneficio alcanza con haber cumplido los 62 años y contar con 40 créditos de trabajo, el equivalente a unos 10 años de aportes. No hace falta que esos años sean consecutivos: los créditos quedan registrados aunque el trabajador deje de aportar por un tiempo.

El monto mensual cambia según la edad en la que se inicia el trámite:

62 años (mínimo): u$s 2.969 por mes — u$s 35.628 al año

70 años (máximo): u$s 5.181 por mes — u$s 62.172 al año

Para acceder al beneficio alcanza con haber cumplido los 62 años y contar con 40 créditos de trabajo, el equivalente a unos 10 años de aportes. Chat GPT

¿Cuánto reciben quienes no llegan al monto máximo del Seguro Social?

La mayoría de los beneficiarios no alcanza el tope. Según el último reporte de la SSA, de mayo de 2026, así pagan en promedio los otros beneficios:

Jubilado promedio: u$s 2.082,76 por mes

Sobreviviente: u$s 1.626,59 por mes

Trabajador con discapacidad (SSDI): u$s 1.634,78 por mes

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tiene su propia escala, según la edad del beneficiario:

Mayores de 65 años: u$s 610,85 por mes

Entre 14 y 64 años: u$s 785,70 por mes

Menores de edad: u$s 873,89 por mes

El tope de la SSI en 2026 es de u$s 994 para un individuo y u$s 1.491 para una pareja.