El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8719 este miércoles, 16 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.69% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización mostró un cambio semanal de 1.43% y una variación anual de 0.57%, indicando una tendencia moderada al alza.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.94%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, comparado con la volatilidad anual del 5.22%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días consecutivos ha registrado un aumento en su valor. Este impulso al alza refleja una mejora en la confianza del mercado y factores económicos favorables en la zona euro.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores están optimistas sobre la estabilidad económica, lo que podría atraer más capital extranjero a la región. Sin embargo, es importante monitorizar esta evolución para comprobar si se sostendrá a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.