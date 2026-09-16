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La herencia no siempre queda completamente a decisión de lo que la persona quiera escribir en su testamento. En Luisiana, una regla obliga a reservar una parte de los bienes para determinados hijos, incluso si el padre o madre tiene la intención de excluirlos.
La figura de “herederos forzosos” limita la libertad para repartir el patrimonio y establece quiénes pueden reclamar una porción protegida de la sucesión. No obstante, existen excepciones.
¿Qué establece la Ley de Sucesiones en Luisiana respecto al reparto del testamento?
Según lo que establece el Código Civil de Luisiana, se debe reservar una parte mínima de la herencia, denominada legitime o porción forzosa, para este tipo de herederos.
Por ello, el testador no puede disponer libremente de la totalidad de sus bienes cuando deja personas que encuadran dentro de esta categoría, a no ser que exista una causa legal válida para que los desherede.
La proporción depende de cuántos herederos forzosos haya:
- Si hay uno, puede disponer por testamento de hasta tres cuartas partes del patrimonio, el cuarto restante queda reservado.
- Si hay dos o más, solo puede disponer de la mitad, la otra mitad corresponde a la porción forzosa.
¿Quiénes se pueden considerar “herederos forzosos” y recibir una porción de la herencia aunque el padre quiera excluirlos?
La normativa estatal incluye a los hijos que al momento de la muerte de su progenitor tengan 23 años o menos, ya que la ley considera que se pierde esta condición al cumplir 24.
También se consideran herederos forzosos aquellos hijos de cualquier edad que sufran alguna incapacidad mental, física o alguna enfermedad o condición hereditaria que no tiene una cura médica acreditable, que sean o puedan llegar a ser permanentemente incapaces de cuidar de sí mismos o administrar sus bienes.
En determinados casos, un nieto puede representar a su padre o madre fallecido y reclamar esa protección si el progenitor tenía 23 años o menos al morir el causante. También puede aplicar si el nieto tiene una incapacidad permanente, sin importar la edad que habría tenido su padre o madre.
Excepciones: casos no alcanzados por la Ley de Sucesiones de Luisiana?
Los hijos de 24 años o más que puedan cuidar de sí mismos y administrar sus bienes no se consideran dentro de la figura de heredero forzoso. Por lo tanto, podrán ser excluidos del testamento.
La protección tampoco impide una proceso de desheredación cuando existe una causa legal y válida como:
- Haber intentado agredir o agredido al padre.
- Haber cometido malos tratos o un delito grave contra él.
- Intentar matarlo.
- Impedir con violencia o coacción que haga testamento
- Acusarlo sin fundamento de un delito castigado con prisión perpetua o pena de muerte.
- Haber sido condenado por un delito de esa gravedad.
- También contempla el caso de un hijo adulto que, pudiendo comunicarse con el padre, deja de hacerlo sin causa justificada durante dos años