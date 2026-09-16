En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.246 este miércoles, 16 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.58% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano se apreció 1.52%, mientras que en el último año registró una variación de -6.48%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 7.27%.

En los últimos días, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, evidenciando un incremento en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido constante durante tres días consecutivos, lo que sugiere una recuperación favorable en el mercado cambiario.

El fortalecimiento del Peso puede ser atribuido a factores económicos internos favorables, así como a un entorno internacional más estable. Esto podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia la economía mexicana.

Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.