La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que los ciudadanos mexicanos están exceptuados de la regla que exige un pasaporte con al menos seis meses de vigencia para ingresar a Estados Unidos.

La disposición permite que los viajeros mexicanos utilicen su pasaporte mientras tenga validez por el tiempo que dure su estadía en el país.

La confirmación surge de la actualización del Programa de Enlace con Transportistas (CLP) que CBP publicó el 18 de diciembre de 2025, bajo la publicación número 5303-1225. Ese documento reemplazó las listas anteriores, incluida la de abril de ese año, y estableció el listado vigente de países exceptuados de la norma.

¿Qué implica la exención para los viajeros mexicanos?

La regla general en Estados Unidos exige que cualquier visitante tenga un pasaporte válido por seis meses más allá de la fecha en que finaliza su estadía. Los ciudadanos de los países exceptuados, como México, quedan fuera de ese requisito.

En la práctica, esto significa que un mexicano puede ingresar a Estados Unidos con un pasaporte que esté vigente únicamente durante los días que dure su viaje, sin necesidad de ese margen adicional de seis meses.

Los ciudadanos de los países exceptuados, como México, quedan fuera de ese requisito.

¿Cómo afecta esto a quienes viajan a Estados Unidos?

Para los viajeros mexicanos, la exención evita renovaciones anticipadas del pasaporte y reduce el riesgo de que un trámite pendiente afecte un viaje ya planificado. La medida resulta especialmente relevante dado el volumen de visitantes mexicanos que ingresan cada año al país.