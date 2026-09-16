El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3137.49 este miércoles, 16 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.74% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el peso colombiano subió 1.16%, pero en el último año acumuló una caída de 16.12%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido de 8.66%, lo que sugiere un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.56%. Esto indica que en el último año, el peso ha experimentado más variaciones que en la última semana.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un aumento constante en su valor frente al dólar. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda local en el mercado internacional, lo que podría atraer mayor confianza de los inversores.

Sin embargo, aunque la tendencia actual es favorable, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en futuros cambios. Una estabilidad en esta tendencia podría indicar un periodo de crecimiento sostenido para la economía colombiana.

Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

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Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.