El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York tiene un mecanismo particular que aplica cuando una compañía de seguros autorizada le notifica sobre el vencimiento de la cobertura de un vehículo.

El periodo en el que un vehículo permanece registrado sin estar protegido por la cobertura de un seguro se denomina insurance lapse, y activa un sistema que podría quitarle la licencia de conducir y el registro vehicular a estos conductores.

La Ley de Tránsito en Nueva York: ¿Qué se establece sobre las pólizas de seguro?

En Nueva York, todos los vehículos que se encuentren registrados de manera continua debe contar con una cobertura válida de responsabilidad civil. Los mínimos que establece el DMV son:

10,000 dólares por daños a la propiedad por un solo accidente.

25,000 dólares por lesiones corporales y 50,000 dólares por muerte para una persona involucrada en un accidente.

50,000 dólares por lesiones corporales y 100,000 dólares por muerte para dos o más personas en un accidente.

El seguro debe ser de una compañía autorizada por el estado, por lo que una póliza contratada fuera de este no es válida para un vehículo registrado allí.

Suspenden la licencia de conducir y el registro vehicular: ¿Cómo es el mecanismo cuando se deja vencer una póliza de seguro?

Cuando el DMV detecta un insurance lapse, es decir, que un vehículo registrado estuvo sin seguro, determina primero de cuánto fue el periodo de interrupción.

Las consecuencias pueden variar dependiendo de la duración de este lapso:

El registro vehicular puede ser suspendido durante el período correspondiente a la falta de cobertura.

Cuando la interrupción alcanza 91 días o más , puede suspenderse también la licencia de conducir .

La suspensión de la licencia se aplica durante la misma cantidad de días que corresponda al período determinado para el registro.

Las dos suspensiones no necesariamente comienzan al mismo tiempo, por lo que el conductor puede cumplir primero una y posteriormente la otra.

Para recuperar la licencia después de cumplir la suspensión, el DMV exige además una tarifa de finalización de suspensión de 50 dólares.

Cuando el DMV detecta un insurance lapse, es decir, que un vehículo registrado estuvo sin seguro, determina primero de cuánto fue el periodo de interrupción. Chat GPT | IA

Otras consecuencias de conducir sin cobertura del seguro

Las sanciones son más severas cuando la persona conduce el vehículo mientras está sin seguro , y no simplemente mantiene registrado un automóvil cuya póliza venció.

Conducir sin cobertura en Nueva York puede provocar:

Multa o arresto .

Retención o incautación del vehículo por parte de las autoridades.

Revocación o suspensión del registro y de la licencia de conducir .

Una multa judicial de hasta 1,500 dólares por conducir sin seguro o permitir que otra persona conduzca el vehículo sin cobertura.

Una penalidad civil adicional de 750 dólares al DMV para recuperar la licencia cuando esta haya sido revocada.

Si la suspensión del registro supera los 90 días, el propietario debe entregar el registro y las placas del vehículo.