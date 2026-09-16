La Social Security Administration (SSA) estableció para 2026 un límite anual de $65.160 para determinados beneficiarios del Seguro Social que continúan trabajando mientras alcanzan su plena edad de jubilación. Sin embargo, el monto no representa un depósito de dinero ni un pago extraordinario del Gobierno.

La cifra corresponde al límite de ingresos laborales que se aplica durante el año en que una persona alcanza su plena edad de jubilación. La SSA establece que, durante los meses anteriores a alcanzar esa edad, quienes superen ese límite pueden sufrir una reducción temporal de sus beneficios.

Quiénes pueden alcanzar el límite de $65.160 en 2026

La regla está dirigida a las personas que alcanzan su plena edad de jubilación durante 2026 y continúan trabajando mientras reciben beneficios de jubilación del Seguro Social.

Para este grupo, el límite de ingresos es considerablemente superior al que se aplica a quienes todavía están por debajo de la plena edad de jubilación durante todo el año. La SSA fijó el umbral en $65.160 para 2026.

La diferencia es importante porque el límite no funciona como una suma que la SSA deposita en las cuentas bancarias. Se trata de una cantidad de ingresos laborales que puede obtener el beneficiario antes de que se active la regla de reducción de beneficios.

La cifra de $65.160 se aplica únicamente a los ingresos obtenidos antes del mes en que la persona alcanza su plena edad de jubilación. Una vez llegado ese momento, cambia la normativa.

La regla está dirigida a las personas que alcanzan su plena edad de jubilación durante 2026 y continúan trabajando mientras reciben beneficios de jubilación del Seguro Social.

Qué sucede si una persona supera los $65.160

Si un trabajador alcanza su plena edad de jubilación en 2026 y supera el límite establecido durante los meses previos a cumplirla, la SSA puede retener parte de sus beneficios.

La regla establece que se deduce $1 de los beneficios por cada $3 que se obtengan por encima de los $65.160, pero únicamente se consideran los ingresos correspondientes al período anterior al mes en que se alcanza la plena edad de jubilación.

Por ejemplo, una persona que llega a su plena edad de jubilación en agosto de 2026 deberá considerar los ingresos obtenidos entre enero y julio. La SSA no toma en cuenta de la misma manera los ingresos obtenidos después de alcanzar la edad correspondiente.

Este mecanismo forma parte de la denominada prueba de ingresos de jubilación, que determina cuándo pueden reducirse temporalmente los beneficios de una persona que continúa trabajando.

Qué cambia cuando se alcanza la plena edad de jubilación

La principal diferencia llega a partir del mes en que el beneficiario alcanza su plena edad de jubilación.

Desde ese momento, la SSA indica que los ingresos laborales ya no reducen los beneficios del Seguro Social, independientemente de cuánto dinero gane la persona trabajando.

Además, la Administración del Seguro Social vuelve a calcular el beneficio para tener en cuenta los meses en los que los pagos pudieron haber sido reducidos o retenidos debido a los ingresos superiores al límite.

Por esta razón, superar los $65.160 antes de la plena edad de jubilación no significa necesariamente perder ese dinero de manera permanente. La reducción puede formar parte del mecanismo mediante el cual la SSA ajusta posteriormente los beneficios.

Cuál es el límite para quienes todavía no alcanzan la plena edad de jubilación

La cifra de $65.160 no se aplica a todos los trabajadores que reciben el Seguro Social.

Para una persona que permanece por debajo de su plena edad de jubilación durante todo 2026, el límite anual es mucho menor: $24.480. En ese caso, la SSA deduce $1 de los beneficios por cada $2 que se ganen por encima de ese monto.

La diferencia entre ambos límites hace que sea fundamental conocer en qué momento se alcanza la plena edad de jubilación.

Los principales límites establecidos por la SSA para 2026

$24.480: límite anual para quienes permanecen por debajo de la plena edad de jubilación durante todo 2026.

$65.160: límite aplicable durante los meses anteriores a alcanzar la plena edad de jubilación en 2026.

Sin límite de ingresos: desde el mes en que se alcanza la plena edad de jubilación.

Qué ingresos considera la SSA

Para aplicar estas reglas, la Administración del Seguro Social no toma en cuenta cualquier tipo de ingreso.

La SSA considera principalmente los salarios obtenidos por el trabajo y las ganancias netas de quienes trabajan por cuenta propia. También pueden contabilizarse conceptos como bonos, comisiones y pagos por vacaciones.

Por el contrario, determinados ingresos no forman parte de este cálculo, entre ellos las pensiones, anualidades, ingresos provenientes de inversiones e intereses, así como algunos beneficios de jubilación gubernamentales o militares.