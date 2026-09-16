En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7475 este miércoles, 16 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.74% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado de la Libra esterlina, la última semana registró un alza de 99.99%, mientras que en el último año la cotización retrocedió -204.43%, evidenciando una evolución muy volátil.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.55%, es menor que la volatilidad anual del 5.86%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos días, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere una posible recuperación en la confianza de los inversores.

Este fortalecimiento de la Libra en comparación con días anteriores refleja un entorno económico favorable, impulsado por datos macroeconómicos optimistas. Sin embargo, es importante monitorear la situación para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.