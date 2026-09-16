La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) reforzó sus controles sobre determinados beneficiarios de pensiones y programas de asistencia. Según la información difundida sobre el procedimiento, el organismo puede enviar personal administrativo e investigadores a los domicilios para verificar que los titulares continúen cumpliendo con los requisitos exigidos para recibir sus pagos.

La medida apunta principalmente a detectar inconsistencias en los datos declarados, cambios de domicilio no informados, diferencias en los ingresos o posibles cobros indebidos. Sin embargo, esto no significa que todos los jubilados, pensionados o beneficiarios de subsidios recibirán una visita en su casa.

Quiénes podrían recibir una visita de la SSA

Los controles mencionados se enfocan especialmente en personas que reciben beneficios como:

Supplemental Security Income (SSI) , destinado a personas con ingresos y recursos limitados.

Social Security Disability Insurance (SSDI) , dirigido a trabajadores que cumplen con los requisitos por incapacidad.

Otros beneficios cuya continuidad depende de la situación personal, económica, médica o de residencia del titular.

Las verificaciones pueden activarse cuando la SSA detecta diferencias entre la información registrada y los datos disponibles en sus sistemas. También pueden existir revisiones relacionadas con la elegibilidad, la supervivencia del beneficiario o la actualización de su domicilio.

Por ese motivo, quienes reciben estos pagos deben mantener sus datos actualizados y comunicar cualquier modificación que pueda afectar su derecho al beneficio.

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Por qué el Gobierno realiza controles casa por casa

El objetivo de estas inspecciones es comprobar que los pagos lleguen a personas que realmente cumplen con las condiciones establecidas por la ley. Entre los motivos que podrían generar una revisión aparecen:

Diferencias entre los ingresos declarados y los ingresos registrados.

Cambios de domicilio que no fueron informados.

Variaciones en la composición del grupo familiar.

Dudas sobre los recursos económicos del beneficiario.

Posibles cobros realizados en nombre de personas fallecidas.

Sospechas de suplantación de identidad.

Cambios en la situación médica o laboral de una persona que recibe beneficios por incapacidad.

Durante una visita, el funcionario podría intentar confirmar que el titular vive en la dirección declarada y que mantiene las condiciones que justifican el pago de la prestación.

Qué documentos pueden solicitar

Para una revisión de elegibilidad, los beneficiarios pueden necesitar documentación que permita comprobar su identidad, domicilio e ingresos.

Entre los papeles que podrían ser requeridos se encuentran:

Documento oficial con fotografía, como licencia de conducir o pasaporte.

Tarjeta del Seguro Social.

Facturas recientes de servicios públicos.

Contrato de alquiler o comprobante de residencia.

Extractos bancarios.

Recibos de sueldo o comprobantes de otros ingresos.

Información sobre otros beneficios recibidos.

Documentación médica actualizada en los casos vinculados con SSDI.

La documentación exacta puede variar según el programa, el motivo de la revisión y la situación de cada beneficiario. Por eso, no todas las personas deberán presentar los mismos comprobantes.

Cómo saber si el inspector pertenece realmente a la SSA

Las visitas domiciliarias también pueden ser utilizadas por estafadores para obtener dinero o información personal. Por esa razón, es importante verificar la identidad de cualquier persona que se presente como representante del Seguro Social.

Antes de brindar información, el beneficiario puede solicitar:

El nombre completo del funcionario. Su identificación oficial. El organismo al que pertenece. El motivo concreto de la visita. Un número de teléfono oficial para confirmar el procedimiento.

Ante cualquier duda, se recomienda no entregar documentos originales ni información bancaria y comunicarse directamente con la SSA a través de sus canales oficiales.

La agencia no debería exigir pagos en efectivo, transferencias de dinero ni tarjetas de regalo para mantener un beneficio. Una solicitud de ese tipo puede ser una señal de fraude.

¿La visita significa que se perderá el beneficio?

No necesariamente. Una revisión no implica automáticamente la suspensión o eliminación de una pensión o subsidio. El objetivo del control es verificar si la persona continúa cumpliendo con los requisitos.

Sin embargo, si la SSA detecta información incorrecta, ingresos no declarados, cambios no informados o falta de documentación, podría solicitar aclaraciones y evaluar si corresponde modificar, suspender o cancelar el pago.

Los beneficiarios deben responder dentro de los plazos indicados en las comunicaciones oficiales y conservar copias de los documentos enviados.