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El Servicio de Impuestos Internos (IRS), mediante el Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede proceder con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un período prolongado, el procedimiento deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. En Estados Unidos, ignorar los avisos finales puede dar lugar a medidas que afectan de manera inmediata el patrimonio y los recursos económicos del contribuyente.

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El aviso del IRS que todos deben responder atiempo

Previo a la implementación de un embargo, el IRS remite el Aviso Final de Intención de Embargo. Mediante esta notificación crucial, la agencia comunica:

  • Descripción de la deuda pendiente
  • El término de hasta 30 días para responder o regularizar

Responder a tiempo los avisos de IRS es fundamental para evitar inconvenientes tributarios.
Responder a tiempo los avisos de IRS es fundamental para evitar inconvenientes tributarios.

Este es el aviso final antes de que se implementen las acciones de cobro.

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IRS podrá embargar a quienes hayan demorado este trámite

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos, el embargo puede llevarse a cabo.

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Cuáles son los bienes que pueden ser embargados por IRS

A través del ACS, el IRS puede:

  • Embargar cuentas bancarias
  • Retener salarios (wage garnishment)
  • Intervenir bienes y activos