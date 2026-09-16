La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.7 este miércoles, 16 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.17%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano registró un leve aumento de 0.12%, mientras que en el último año mostró una variación de -8.14%, reflejando debilidad en el periodo anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 29.14%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra un comportamiento positivo, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores.

En comparación con la tendencia de días previos, el aumento en la cotización sugiere una posible recuperación económica, lo que podría atraer mayor confianza de inversionistas. Esta tendencia positiva puede ser un indicativo de estabilidad futura en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.