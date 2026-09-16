El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dispone de procedimientos específicos para localizar a contribuyentes que mantienen impuestos impagos o que todavía no presentaron sus declaraciones fiscales. En determinados casos, la agencia puede recurrir a sus funcionarios especializados para analizar la situación y avanzar con el proceso de cobro.

Las gestiones presenciales forman parte de las herramientas que tiene el organismo para resolver obligaciones tributarias pendientes. Sin embargo, esto no significa que todos los contribuyentes con una deuda deban esperar una visita en su domicilio ni que exista un operativo generalizado en las principales ciudades del país.

Qué contribuyentes pueden recibir una visita del IRS

Los Revenue Officers son empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que trabajan en casos relacionados con deudas fiscales y declaraciones que no fueron presentadas. Su intervención depende de las características de cada situación y del estado de las obligaciones pendientes.

Entre las tareas que pueden realizar se encuentran la evaluación de la capacidad de pago del contribuyente, el análisis de las deudas y la búsqueda de alternativas para regularizar la situación. Cuando corresponde, también pueden avanzar con medidas de cobro previstas por la legislación estadounidense.

La existencia de una deuda no implica, por sí sola, que el IRS vaya a enviar inmediatamente a un funcionario a la vivienda. El procedimiento contempla diferentes etapas y formas de comunicación antes de llegar a determinadas instancias.

Houston, Los Ángeles, San Antonio, El Paso y Phoenix no son las únicas ciudades alcanzadas

Las ciudades de Houston, Los Ángeles, San Antonio, El Paso y Phoenix pueden aparecer en información relacionada con las gestiones del IRS debido a la cantidad de contribuyentes que residen en ellas. No obstante, sus procedimientos de cobro no están restringidos a esos lugares.

El IRS tiene alcance federal y puede intervenir en otros estados cuando existen obligaciones tributarias pendientes que requieren atención. Por eso, los contribuyentes que viven fuera de esas grandes áreas metropolitanas también deben prestar atención a las comunicaciones oficiales que reciban.

Cómo funcionan las visitas presenciales del IRS

Desde 2023, el organismo redujo la mayoría de las visitas no anunciadas de sus Revenue Officers. En el procedimiento habitual, los funcionarios utilizan la Letter 725-B para coordinar una cita con el contribuyente.

La notificación puede indicar la fecha, el horario y el lugar del encuentro. Según las circunstancias, la reunión puede realizarse en una oficina del IRS, en el domicilio o negocio del contribuyente, o por teléfono.

Las visitas sin aviso previo no desaparecieron por completo. Existen excepciones vinculadas con determinados procedimientos de ejecución, citaciones y otras situaciones específicas. Sin embargo, no constituyen la forma habitual de contacto.

Qué hacer si existe una deuda tributaria pendiente

Recibir una comunicación del IRS o ser contactado por un Revenue Officer no significa que el organismo vaya a confiscar automáticamente los bienes del contribuyente.

Dependiendo del caso, pueden existir alternativas como acuerdos de pago y otros mecanismos para resolver la deuda. Si las obligaciones continúan impagas y se cumplen los requisitos legales, la agencia también puede avanzar con medidas más severas, como embargos de fondos, gravámenes fiscales federales o incautaciones de bienes.

La situación de cada contribuyente es diferente. Por eso, es importante revisar las notificaciones recibidas y conocer las opciones disponibles antes de ignorar una comunicación oficial.