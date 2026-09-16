El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para comprobar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene la autoridad para enviar a sus agentes a los domicilios de determinados beneficiarios en situaciones puntuales, como cuando la información es inconsistente o está desactualizada.

No se trata de un procedimiento automático y de rutina: el Gobierno realiza estas supervisiones de forma preventiva ante situaciones de sospecha y son intervenciones específicas. Aplica mayoritariamente a programas que deben ser validados de forma periódica.

Verificación de seguridad: la forma de saber si se trata de un agente oficial

Cuando un agente se presenta en el hogar de un beneficiario debe mostrar una identificación oficial antes de hablar sobre los beneficios o pedir el ingreso.

La SSA recomienda llamar a la agencia para verificar que efectivamente se trata de una intervención para evitar caer en engaños, ya que en abril de 2026 se reportaron varios casos de delincuentes que se identifican como empleados reales para hacerse pasar por funcionarios.

Cuando un agente se presenta en el hogar de un beneficiario debe mostrar una identificación oficial antes de hablar sobre los beneficios o pedir el ingreso. El Cronista | ChatGPT

SSA visitará casa por casa: ¿En qué situaciones pueden desplazarse agentes a los hogares?

Las visitas domiciliarias son una herramienta especial de la SSA, no un mecanismo de control masivo para todos los beneficiarios. En general, se contemplan entrevistas en el domicilio en las siguientes situaciones:

No se puede comprobar adecuadamente la identidad de una persona por teléfono.

El beneficiario o su representante solicita una entrevista domiciliaria.

Existen dificultades que impiden mantener una entrevista domiciliaria.

La SSA necesita hacer revisiones de elegibilidad o seguimiento de caso.

Hubo intentos de obtener información para determinar la continuidad que no funcionaron.

También existen revisiones relacionadas con representantes de beneficiarios (representative payees). En estos procedimientos puede realizarse una visita domiciliaria y una entrevista con el beneficiario para comprobar que los pagos se administran correctamente.

¿Quiénes pueden recibir estas visitas?

La medida puede alcanzar a aquellos beneficiarios como jubilados o pensionados con expedientes que requieran verificaciones.

Podrían ser alcanzados también los titulares de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) que atraviesan por una revisión de elegibilidad, ya que este programa requiere constantes controles porque depende de factores como ingresos, recursos, composición del hogar y situación de vivienda.

Podrían ser alcanzados también los titulares de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) que atraviesan por una revisión de elegibilidad Shutterstock | Chat GPT

Información importante: todos los cambios que deben ser reportados a la SSA

Los titulares de SSI deben reportar cualquier modificación de las que se detallan:

Cambio de nombre o número de teléfono.

Cambio de dirección postal o lugar de residencia.

Comienzo o finalización de un empleo.

Cambios en los ingresos.

Cambios en recursos o bienes.

Cambios en las cuentas bancarias o sus saldos.

Matrimonio, divorcio u otros cambios de estado civil.

Modificaciones en la composición del hogar.

Nacimiento o fallecimiento de integrantes del hogar.

Ingreso o salida de hospitales, cárceles, centros de rehabilitación u hogares de ancianos.

Cambios relacionados con ciudadanía o estatus migratorio.

Ausencia de Estados Unidos durante un mes o más.

Ciertos cambios en la asistencia escolar para menores de 22 años.

En el caso del SSI, estos cambios deben informarse lo antes posible y, en general, no más tarde del décimo día del mes posterior a aquel en que ocurrió la modificación.