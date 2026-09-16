Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago se posicionan como algunas de las urbes más frecuentadas por quienes desean visitar Estados Unidos.

En este contexto, la visa americana es esencial si el propósito del viaje es recreativo, constituyendo uno de los documentos comúnmente requeridos por las autoridades al momento de autorizar el desplazamiento.

No obstante, los ciudadanos de más de 40 países que aspiren a viajar en agosto y que no hayan gestionado un visado disponen de una opción alternativa más ágil e igualmente válida para ingresar legalmente y permanecer en el país por un máximo de 90 días.

Quiénes están exentos de visa americana en su pasaporte y qué documentos son necesarios

Mediante el Visa Waiver Program (VWP) de Estados Unidos, los ciudadanos de las naciones participantes tendrán la posibilidad de tramitar una autorización de ingreso que les permitirá viajar por un período máximo de 90 días con fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para poder llevar a cabo dicho traslado, resulta necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. Si la solicitud es aprobada, el documento desempeñará un papel equivalente al de la visa de turismo y mantendrá su validez por un período de dos años, durante el cual se podrán realizar múltiples visitas.

Para poder llevar a cabo dicho traslado, resulta necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes son elegibles para viajar con autorización del VWP

Este permiso se encuentra disponible para nacionales elegibles de:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Autorización del VWP: procedimiento para su gestión y costos asociados

El permiso se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los ciudadanos interesados en obtenerlo cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses hacia el futuro desde el momento del viaje).

Tener una dirección de correo electrónico válida.

Proporcionar domicilio y número de teléfono.

Pagar la tarifa de solicitud, que tiene un costo de USD 40.27 dólares.

Todos los pasos y documentos necesarios para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.