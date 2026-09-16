El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6215 este miércoles, 16 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.98% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco avanzó 2.88% y en el último año acumuló una variación de 1.77%, lo que sugiere un impulso reciente superior a la tendencia anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 32.76%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que supera el 20.29% de volatilidad anual.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, ya que en comparación con los dos días anteriores, su valor ha incrementado. Este aumento se refleja en el número 1, que indica que la tendencia es favorable para la moneda en el corto plazo.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si podría revertirse. La reacción del mercado y factores económicos podrían influir en el comportamiento del Quetzal guatemalteco en el futuro.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.