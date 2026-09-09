La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) anunció nuevas herramientas digitales para las personas que atraviesan el proceso de solicitud o apelación de beneficios por discapacidad. Las modificaciones amplían las funciones disponibles dentro de la cuenta personal my Social Security y buscan agilizar la presentación de documentación, el seguimiento de los casos y la recepción de notificaciones.

La medida fue comunicada por la agencia el 1 de septiembre de 2026 y está dirigida específicamente a quienes tienen un reclamo de discapacidad pendiente, una apelación o un caso recientemente resuelto . Por lo tanto, no representa un cambio general en el funcionamiento de todos los beneficios del Seguro Social.

Qué cambia para quienes tienen un reclamo por discapacidad

Una de las principales novedades es que los usuarios ahora pueden completar y enviar determinados formularios directamente desde su cuenta de my Social Security.

Entre los documentos que pueden presentarse de manera online se encuentran:

HA-4631: información sobre tratamientos médicos recientes.

HA-4632: información sobre medicamentos.

HA-4633: antecedentes laborales.

Según la SSA, la presentación digital permite que los evaluadores reciban la información con mayor rapidez y contribuye a hacer más eficiente el procesamiento de los casos.

También se podrá seguir el estado del trámite

Otra de las novedades es el Claim Status Tracker, una herramienta que permite consultar online el estado de determinados reclamos y apelaciones por discapacidad.

Los usuarios podrán acceder a actualizaciones sobre distintas etapas del proceso, incluidos momentos como la recepción de una solicitud de audiencia, la revisión de la información por parte de la oficina correspondiente y la emisión de una decisión.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) anunció nuevas herramientas digitales para las personas que atraviesan el proceso de solicitud o apelación de beneficios por discapacidad.

En los casos de apelación, el sistema también permitirá consultar información sobre las solicitudes de revisión y conocer cuándo fueron recibidas y cuándo se completaron las acciones correspondientes.

Nuevas notificaciones disponibles online

La SSA también amplió la cantidad de documentos que pueden consultarse de forma electrónica a través del Message Center de my Social Security.

Entre ellos se encuentra la denominada proffer letter, una notificación que se envía cuando se incorpora nueva evidencia a un caso después de una audiencia. El solicitante puede revisar esa información y responder antes de que se tome una decisión.

Además, la agencia incorporó 26 notificaciones adicionales relacionadas con las audiencias. Entre ellas aparecen avisos de audiencia, solicitudes para justificar presentaciones fuera de término, pedidos para retirar una solicitud de audiencia y modificaciones o postergaciones de audiencias.

Los usuarios podrán recibir alertas

Las personas que tengan una cuenta pueden optar por recibir una notificación por correo electrónico o mensaje de texto cuando haya nuevos documentos disponibles.

La SSA aclaró que, pese a la ampliación de los servicios digitales, continuará enviando notificaciones en papel tanto a los beneficiarios como a sus representantes designados.

Cómo acceder a las nuevas funciones

Para utilizar estas herramientas es necesario contar con una cuenta personal de my Social Security. Desde allí, los usuarios pueden consultar información relacionada con sus trámites y beneficios, presentar determinados documentos y recibir comunicaciones electrónicas.

La agencia informó que más de 100 millones de estadounidenses tienen actualmente una cuenta y que continúa ampliando sus funciones para permitir el acceso a información personalizada sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina o esperar por teléfono.