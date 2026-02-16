El sistema financiero de Estados Unidos atraviesa un cierre total que impacta de lleno en millones de usuarios que necesitan realizar trámites presenciales. Durante varias horas consecutivas, las sucursales permanecen sin atención al público y se suspenden operaciones clave vinculadas al manejo de efectivo. La medida se extiende por más de 48 horas y afecta a todo el país, generando demoras en depósitos, retiros por ventanilla y gestiones administrativas. Aunque los cajeros automáticos continúan funcionando, no es posible realizar operaciones que requieran intervención bancaria directa. El motivo oficial del cierre es el feriado federal del lunes 16 de febrero en Estados Unidos, jornada en la que todas las instituciones financieras reguladas por la Reserva Federal de Estados Unidos suspenden su actividad presencial. Al coincidir con el fin de semana, el cierre comenzó el sábado 14 de febrero y se extendió durante el domingo 15 y el lunes 16, superando las 48 horas consecutivas sin atención en sucursales bancarias. Las operaciones normales se reanudan el martes siguiente. Durante este cierre bancario por feriado federal, no es posible realizar depósitos en efectivo en ventanilla ni retirar grandes cantidades de dinero directamente con un cajero humano. Tampoco se procesan ciertas transferencias internas que requieren validación manual. Si bien los cajeros automáticos y la banca en línea continúan operativos, cualquier operación que implique atención presencial queda suspendida hasta la reapertura oficial. Este esquema se aplica en todo el país cada vez que se declara un feriado federal bancario, generando un impacto directo en el movimiento de dinero físico.