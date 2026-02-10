El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles financieros y confirmó que las autoridades pueden investigar a todos los que realicen retiros o depósitos en efectivo superiores a un monto específico sin cumplir con los procedimientos de reporte correspondientes. La normativa forma parte del sistema de monitoreo contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, y es aplicada por agencias federales como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la red de control financiero del Tesoro. En Estados Unidos, las instituciones financieras están obligadas a reportar operaciones en efectivo que superen los USD 10.000. Cuando un cliente realiza depósitos o retiros por encima de ese monto, el banco genera un informe automático para las autoridades. Este reporte no implica una sanción inmediata, pero sí puede activar revisiones si el origen o destino del dinero no coincide con lo declarado por el titular. Postergar la declaración de ingresos o no justificar la procedencia del efectivo puede derivar en investigaciones fiscales. Las personas que retiren o depositen más de USD 10.000 en efectivo deberían asegurarse de que sus ingresos estén correctamente declarados y de conservar documentación que justifique el origen del dinero. Cumplir con las obligaciones fiscales y responder a cualquier requerimiento oficial ayuda a evitar sanciones o auditorías más profundas.