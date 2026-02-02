En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) registra y analiza las cuentas de ciudadanos y extranjeros que superen los USD 20.000 en ingresos brutos y acumulen más de 200 operaciones en un mismo año calendario.
El objetivo es detectar ingresos no declarados, inconsistencias fiscales y actividades comerciales encubiertas, especialmente en pagos canalizados por bancos y plataformas digitales.
La medida no crea un impuesto nuevo, pero amplía la fiscalización y el cruce automático de datos con las declaraciones anuales.
IRS investiga a todas estas cuentas bancarias
Superar USD 20.000 y 200 operaciones anuales coloca automáticamente a la cuenta bancaria bajo análisis del IRS. El foco está en personas que venden productos, prestan servicios o reciben pagos recurrentes, como freelancers, comerciantes, creadores de contenido, choferes de apps y pequeños negocios, aun cuando no se consideren formalmente empresas.
Qué fondos y movimientos son automáticamente investigados
El IRS recibe información sobre ingresos brutos y volumen de operaciones vinculadas a ventas y servicios, procesadas a través de cuentas bancarias y plataformas de pago. Luego cruza esos datos con lo declarado por el contribuyente para verificar si coinciden.
No todo ingreso es automáticamente imponible, pero sí debe informarse para que el IRS determine su tratamiento fiscal correcto.
Qué pasa si hay diferencias con lo declarado
Si el cruce detecta omisiones o inconsistencias, el IRS puede:
- Enviar avisos de verificación
- Iniciar auditorías
- Determinar deuda con intereses
- Si no se regulariza, avanzar con cobros forzosos