El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) registra y analiza las cuentas de ciudadanos y extranjeros que superen los USD 20.000 en ingresos brutos y acumulen más de 200 operaciones en un mismo año calendario.

El objetivo es detectar ingresos no declarados, inconsistencias fiscales y actividades comerciales encubiertas, especialmente en pagos canalizados por bancos y plataformas digitales.

La medida no crea un impuesto nuevo, pero amplía la fiscalización y el cruce automático de datos con las declaraciones anuales.

IRS investiga a todas estas cuentas bancarias

Superar USD 20.000 y 200 operaciones anuales coloca automáticamente a la cuenta bancaria bajo análisis del IRS. El foco está en personas que venden productos, prestan servicios o reciben pagos recurrentes, como freelancers, comerciantes, creadores de contenido, choferes de apps y pequeños negocios, aun cuando no se consideren formalmente empresas.

IRS investiga a quienes superen los USD 20.000 en ingresos brutos y las 200 operaciones en un mismo año calendario. Fuente: Archivo.

Qué fondos y movimientos son automáticamente investigados

El IRS recibe información sobre ingresos brutos y volumen de operaciones vinculadas a ventas y servicios, procesadas a través de cuentas bancarias y plataformas de pago. Luego cruza esos datos con lo declarado por el contribuyente para verificar si coinciden.

No todo ingreso es automáticamente imponible, pero sí debe informarse para que el IRS determine su tratamiento fiscal correcto.

Qué pasa si hay diferencias con lo declarado

Si el cruce detecta omisiones o inconsistencias, el IRS puede:

Enviar avisos de verificación

Iniciar auditorías

Determinar deuda con intereses

Si no se regulariza, avanzar con cobros forzosos

Actuar temprano suele reducir multas y evitar sanciones mayores.