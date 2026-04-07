En Estados Unidos, heredar una deuda no es automático. Sin embargo, en nueve estados del país la ley matrimonial puede convertir una obligación financiera personal en un problema que afecta a toda la pareja —incluyendo cuentas conjuntas, ingresos compartidos y bienes adquiridos durante el matrimonio. El punto de quiebre no está en la herencia en sí, sino en las decisiones que se toman después. Una sola acción —o incluso la omisión de tomar medidas— puede redefinir quién es responsable de una deuda ante los ojos de la ley. Lo que muchas familias desconocen es que el riesgo no recae únicamente sobre quien firmó o heredó: en determinadas circunstancias, el patrimonio matrimonial completo queda expuesto. Entender cuándo ocurre eso, y en qué estados, es clave para protegerse. Cuando un familiar muere con deudas, las parejas casadas en ciertos estados enfrentan riesgos que la mayoría desconoce. Esto es lo que dice la ley. En términos generales, la ley estadounidense es clara: cuando una persona fallece, sus deudas se pagan con los bienes de su patrimonio. Si ese patrimonio es insuficiente, las deudas no transferibles —como tarjetas de crédito— se cancelan. Los herederos no son responsables a menos que hayan sido cofirmantes o asuman voluntariamente la obligación. El problema surge en los llamados estados de propiedad comunitaria (community property states): En estos estados, la mayoría de los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio se consideran propiedad conjunta de ambos cónyuges, independientemente de quién los generó. Eso significa que si uno de los cónyuges asume una deuda —aunque sea para ayudar a pagar lo que dejó un familiar— esa obligación puede clasificarse como deuda comunitaria. Y una deuda comunitaria habilita a los acreedores a ir contra el patrimonio compartido: cuentas bancarias conjuntas, ingresos del hogar y propiedades adquiridas durante el matrimonio. La distinción más importante —y la más malinterpretada— es que el cónyuge puede no tener responsabilidad personal directa, pero los bienes compartidos sí quedan expuestos. En la práctica, las consecuencias financieras pueden ser equivalentes. Sin embargo, hay un riesgo adicional que la ley llama commingling o mezcla de fondos. Si una herencia recibida individualmente se deposita en una cuenta conjunta, o si esos fondos se usan para gastos del hogar, el dinero puede perder su estatus de bien separado y quedar expuesto a los acreedores. El marco general es similar en los nueve estados, pero la agresividad con la que los acreedores pueden actuar varía: El riesgo legal no deriva de la herencia en sí, sino de las decisiones posteriores. Tres escenarios ilustran la diferencia: El familiar muere con deudas, el patrimonio es insolvente y el heredero no toma ninguna acción. La deuda se extingue y el cónyuge no tiene exposición alguna. El heredero refinancia o acuerda continuar los pagos. La deuda se convierte en obligación personal y, al estar casado en un estado de propiedad comunitaria, los acreedores pueden ir contra los bienes matrimoniales compartidos. El heredero usa ingresos del hogar o una cuenta conjunta para saldar la deuda heredada. Ese acto refuerza la clasificación de la deuda como comunitaria y amplía la exposición del patrimonio compartido. La recomendación práctica es no tomar ninguna decisión financiera vinculada a deudas de un familiar fallecido sin antes consultar a un abogado especializado en derecho sucesorio o de familia en el estado correspondiente, especialmente si la pareja reside en alguno de los nueve estados de propiedad comunitaria.