El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 10 de julio en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.23% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización subió 1.31% en la última semana y 205.97% en el último año, mostrando una tendencia alcista marcada.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.98%, es mayor que la volatilidad anual del 20.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, indicando un fortalecimiento en su valor respecto a las monedas extranjeras. Este aumento puede estar relacionado con factores económicos favorables en el país o un incremento en las exportaciones.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a diario, ya que puede verse influenciada por cambios en el mercado internacional o decisiones políticas. Un análisis más profundo podría ayudar a prever posibles fluctuaciones futuras en la cotización del Quetzal.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA