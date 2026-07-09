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El vinagre es un producto presente en casi todas las cocinas, pero sus usos exceden lo meramente culinario. Este elemento también puede incluirse como parte de las rutinas de limpieza casera.

Uno de sus tantos usos es el de rociarlo para devolver el brillo a los cubiertos. Echar vinagre sobre tenedores, cuchillos y cucharas puede ayudar a eliminar manchas de agua y restos de minerales que se acumulan con el uso diario, cuidando el brillo de los utensilios.

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Rociar vinagre sobre tenedores, cuchillos y cucharas: por qué lo recomiendan

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente ideal para disolver depósitos minerales y suciedad sin necesidad de recurrir a productos químicos más agresivos.

Entre los beneficios de este truco, destaca que

  • Ayuda a eliminar las manchas de agua
  • Contribuye a remover restos minerales adheridos
  • Devuelve el brillo al acero inoxidable
  • Ayuda a neutralizar cualquier mal olor reminiscente
  • Elimina huellas y marcas superficiales
Rociar vinagre sobre los cubiertos es un truco para preservar su brillo en el tiempo.
Rociar vinagre sobre los cubiertos es un truco para preservar su brillo en el tiempo.Shutterstock

Es ideal para cubiertos de acero inoxidable, dado que este material es propenso a acumular manchas de agua.

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Cómo se usa el truco del vinagre sobre tenedores, cuchillos y cucharas

Para aprovechar este truco será necesario

  • Colocar los cubiertos limpios sobre un paño o superficie
  • Rociar vinagre sobre cada pieza
  • Dejar actuar durante algunos minutos
  • Limpiar con un paño de microfibra
  • Enjuagar con agua y secar inmediatamente

El consejo es utilizar este truco de forma ocasional, conforme se considere necesario.