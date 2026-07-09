El vinagre es un producto presente en casi todas las cocinas, pero sus usos exceden lo meramente culinario. Este elemento también puede incluirse como parte de las rutinas de limpieza casera.

Uno de sus tantos usos es el de rociarlo para devolver el brillo a los cubiertos. Echar vinagre sobre tenedores, cuchillos y cucharas puede ayudar a eliminar manchas de agua y restos de minerales que se acumulan con el uso diario, cuidando el brillo de los utensilios.

Rociar vinagre sobre tenedores, cuchillos y cucharas: por qué lo recomiendan

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente ideal para disolver depósitos minerales y suciedad sin necesidad de recurrir a productos químicos más agresivos.

Entre los beneficios de este truco, destaca que

Ayuda a eliminar las manchas de agua

Contribuye a remover restos minerales adheridos

Devuelve el brillo al acero inoxidable

Ayuda a neutralizar cualquier mal olor reminiscente

Elimina huellas y marcas superficiales

Rociar vinagre sobre los cubiertos es un truco para preservar su brillo en el tiempo. Shutterstock

Es ideal para cubiertos de acero inoxidable, dado que este material es propenso a acumular manchas de agua.

Cómo se usa el truco del vinagre sobre tenedores, cuchillos y cucharas

Para aprovechar este truco será necesario

Colocar los cubiertos limpios sobre un paño o superficie

Rociar vinagre sobre cada pieza

Dejar actuar durante algunos minutos

Limpiar con un paño de microfibra

Enjuagar con agua y secar inmediatamente