Estados Unidos, Paraguay y Colombia mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida de visitantes que todos los interesados en conocer estos destinos deben tener en cuenta para evitar inconvenientes con las aerolíneas y las autoridades.

En ese marco, renovar el pasaporte a tiempo es un punto clave, dado que cada destino tiene exigencias de validez distintas que deben respetarse para que el traslado pueda ser autorizado. Cuando se presente una identificación internacional que no cumpla con los estándares, no podrá efectuarse el viaje.

Viajar a Estados Unidos: por qué es importante renovar el pasaporte a tiempo

Estados Unidos fija como requisito general a todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente por el total de la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo para ciudadanos de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable es fundamental no sólo para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA.

Los pasaportes vencidos no serán aceptados para viajar internacionalmente.

Viajar a Paraguay: por qué es importante renovar el pasaporte a tiempo

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay indica que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país.

Los nacionales que de países miembros del Mercosur pueden ingresar presentando un documento de identidad vigente de su país de origen.

Viajar a Colombia: por qué es importante renovar el pasaporte a tiempo

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que todos los extranjeros visitantes deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Otros aspectos clave que todos los viajeros internacionales deben considerar

Las autoridades, además, solicitarán