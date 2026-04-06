El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y autoridades fiscales estatales endurecieron los controles sobre contribuyentes con deudas impagas. En particular, el estado de Florida publica un listado oficial de personas y empresas con obligaciones fiscales morosas, lo que puede derivar en medidas de cobro forzoso como embargos de cuentas bancarias y bienes. En Florida, las autoridades difunden periódicamente un registro público que incluye: Una vez incluido en este registro, el contribuyente puede enfrentar: