El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que puede avanzar con medidas de cobro forzoso contra los contribuyentes que no regularicen sus deudas a tiempo. Antes de llegar a esa instancia, el organismo envía un Aviso Final de Intención de Embargo, que otorga un plazo exacto para actuar y evitar consecuencias más graves. Cuando IRS emite este Aviso Final de Intención de Embargo: Si el contribuyente ignora el aviso: El punto central de todo el proceso es el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de este aviso, el IRS informa que la deuda sigue pendiente y que, de no resolverse dentro del plazo de 30 días, podrá avanzar con medidas más severas como el embargo de cuentas bancarias, salarios o bienes. Al mismo tiempo, este documento garantiza el derecho del contribuyente a defenderse, ya que abre una ventana para responder, apelar o negociar una solución antes de que se ejecuten acciones forzosas.