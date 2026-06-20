Los contribuyentes en Estados Unidos tienen la posibilidad de acceder a varios beneficios fiscales.

Cada año, millones de contribuyentes en Estados Unidos tienen la posibilidad de acceder a varios beneficios fiscales que les permiten reducir el monto de los impuestos que deben pagar o aumentar el reembolso cuando presentan su declaración anual.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene una amplia cantidad de créditos y deducciones destinados a trabajadores, familias, estudiantes, jubilados y propietarios de viviendas.

Ambos beneficios apuntan a disminuir la carga tributaria, pero tienen funciones y requisitos diferentes.

Ambos beneficios apuntan a disminuir la carga tributaria, pero tienen funciones y requisitos diferentes.

Créditos fiscales del IRS: qué son y cuáles son los principales beneficios disponibles

Un crédito fiscal reduce directamente la cantidad de impuestos que una persona debe pagar. Algunos son reembolsables.

Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit)

Este beneficio apunta a familias con hijos dependientes que cumplan con estos requisitos:

El menor debe tener menos de 17 años al finalizar el año fiscal.

Debe ser declarado como dependiente.

Debe residir con el contribuyente durante más de la mitad del año.

Debe contar con un número de Seguro Social válido.

El contribuyente debe cumplir los límites de ingresos establecidos por el IRS.

El crédito puede llegar hasta a USD 2,200 por hijo y parte del beneficio puede ser reembolsable a través del Additional Child Tax Credit (ACTC).

Crédito por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit)

Este crédito apunta a trabajadores y familias de bajos o moderados ingresos. El monto varía según la cantidad de hijos:

Sin hijos: USD 649.

Con 1 hijo: USD 4.328.

Con 2 hijos: USD 7.152.

Con 3 o más hijos: USD 8.046.

Para poder acceder a él, es necesario cumplir con estos requisitos:

Tener ingresos provenientes del trabajo.

Contar con número de Seguro Social válido.

Cumplir los límites de ingresos establecidos por el IRS.

No presentar determinados formularios de ingresos extranjeros.

Crédito por cuidado de hijos y dependientes

Este crédito permite recuperar parte de los gastos destinados al cuidado de menores o dependientes cuando estos servicios son necesarios para que le contribuyente pueda trabajar o buscar empleo. Entre los gastos elegibles están:

Guarderías

Centros de cuidado infantil

Se pueden considerar:

USD 3.000 en gastos para un dependiente.

USD 6.000 para dos o más dependientes.

Para acceder a este crédito es necesario cumplir con estos requisitos:

El gasto debe haber sido necesario para trabajar o buscar empleo.

El dependiente debe ser menor de 13 años o una persona incapacitada que dependa del contribuyente.

Debe informarse el nombre y número de identificación del proveedor del servicio.

Crédito de Oportunidad Estadounidense (American Opportunity Tax Credit)

Este crédito apunta a estudiantes universitarios y ayuda a cubrir gastos relacionados a la educación superior. Puede aplicarse a matrículas, materiales académicos y otros costos educativos calificados durante los primeros años de la carrera.

Se conceden hasta USD 2,500 por estudiante a quienes cumplan estos requisitos:

Estar cursando una carrera universitaria o programa elegible.

Reclamarlo durante los primeros cuatro años de educación superior.

Estar matriculado al menos medio tiempo durante un período académico.

Crédito por Aprendizaje Permanente (Lifetime Learning Credit)

Se diferencia del crédito anterior por usarse para programas educativos, cursos de capacitación profesional y estudios de actualización laboral. No existe un límite de años para reclamarlo y se conceden hasta USD 2,000 a quienes cumplan con los requisitos:

Gastos de educación superior o capacitación laboral elegibles.

No existe límite de años para reclamarlo.

Puede utilizarse para cursos de actualización profesional.

Premium Tax Credit (PTC)

Este crédito reduce el costo de los seguros médicos contratados a través del Marketplace de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Para aplicar se deben cumplir los siguientes requisitos:

El ingreso familiar generalmente debe ubicarse entre el 100% y el 400% del nivel federal de pobreza

Haber adquirido cobertura médica mediante el Marketplace.

Otros créditos fiscales que ofrece el IRS

Existen más créditos fiscales que se pueden consultar en la página oficial del IRS.

Deducciones fiscales del IRS: qué gastos permiten reducir los impuestos

Las deducciones fiscales reducen la cantidad de ingresos sobre la que se calculan los impuestos. Por ello, disminuyen indirectamente la carga tributaria del contribuyente.

Deducción estándar: quiénes pueden reclamarla

La deducción estándar es la opción más utilizada por la mayoría de los contribuyentes. Su monto se actualiza en base a la inflación y varía según el estado civil tributario de cada contribuyente:

USD 16.100 para contribuyentes solteros.

USD 32.200 para matrimonios que presentan conjuntamente.

USD 24.150 para jefes de hogar.

Puede reclamarla cualquier contribuyente que presente una declaración y no opte por detallar deducciones.

Deducción por intereses de préstamos estudiantiles

Los contribuyentes que hayan pagado intereses sobre préstamos educativos elegibles podrán deducir parte de esos gastos. Este beneficio alivia la carga financiera de quienes financian estudios superiores.

El monto puede llegar hasta los USD 2,500, y cuenta con límites de ingresos:

La eliminación gradual comienza en USD 85.000 para contribuyentes solteros.

USD 170.000 para matrimonios que presentan conjuntamente.

Deducción por aportes a cuentas de jubilación

Esta deducción es para quienes hayan realizado aportes a determinados planes de retiro. Fomenta el ahorro para la jubilación y permite obtener un beneficio en el presente y el futuro.

Los montos máximos deducibles son:

USD 7.000 para menores de 50 años.

USD 8.000 para personas de 50 años o más.

Pueden aplicar quienes cumplan con estos requisitos:

Tener ingresos obtenidos mediante trabajo.

Cumplir los límites de ingresos establecidos por el IRS cuando corresponda.

Deducción por intereses hipotecarios

Los propietarios de viviendas que detallan sus deducciones pueden reclamar parte de los intereses pagados por una hipoteca elegible. Se trata de una de las deducciones más conocidas dentro del sistema tributario estadounidense.

Los montos ascienden a intereses pagados sobre hasta USD 750.000 de deuda hipotecaria elegible.

Pueden reclamarla todos los que cumplan estos requisitos:

La vivienda debe ser la residencia principal o una segunda vivienda calificada.

El contribuyente debe detallar deducciones.

Deducción adicional para mayores de 65 años

Las recientes modificaciones fiscales incorporaron beneficios adicionales para determinados contribuyentes mayores de 65 años. Estos incentivos buscan reducir la carga tributaria de los adultos mayores y complementar otros beneficios disponibles.

Se podrá deducir hasta USD 6,000 por contribuyente y el beneficio tiene una vigencia hasta 2028. Pueden aplicar quienes cumplan estos requisitos:

Tener al menos 65 años.

Cumplir los límites de ingresos establecidos por la ley.

Deducción por propinas

Algunos trabajadores que reciben propinas como parte de sus ingresos pueden acceder a nuevas deducciones incorporadas por la legislación tributaria reciente.

El monto máximo deducible es de USD 25,000 y está disponible hasta 2028 para quienes cumplan estos requisitos:

Las propinas deben ser declaradas correctamente ante el IRS.

Deben provenir de ocupaciones elegibles.

Deducción por horas extra

Las nuevas disposiciones fiscales también contemplan beneficios relacionados con determinados ingresos obtenidos por horas extraordinarias de trabajo.

Los montos ascienden a:

Hasta USD 12.500 para contribuyentes individuales.

Hasta USD 25.000 para matrimonios que presentan conjuntamente.

Deducción por intereses de préstamos para vehículos

Determinados contribuyentes pueden descontar parte de los intereses pagados por préstamos utilizados para la compra de vehículos que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Se podrán deducir hasta USD 10,000 anuales a quienes cumplan estos requisitos:

El vehículo debe cumplir los criterios establecidos por la legislación federal.

El préstamo debe ser elegible según las reglas del IRS.

Otras deducciones disponibles para los contribuyentes

Además de las deducciones más populares, el IRS contempla otros beneficios fiscales para situaciones específicas que se pueden consultar en su página oficial.

IRS contempla otros beneficios fiscales para situaciones específicas que se pueden consultar en su página oficial. rawpixel.com

Cómo reclamar créditos y deducciones fiscales ante el IRS

Para acceder a créditos y deducciones fiscales, los contribuyentes deben presentar una declaración federal de impuestos y cumplir los requisitos específicos de cada beneficio. La elegibilidad suele depender de factores como los ingresos, el estado civil tributario, la cantidad de dependientes y determinados gastos realizados durante el año fiscal.

El IRS recomienda conservar toda la documentación de respaldo, incluyendo formularios W-2 y 1099, comprobantes de gastos educativos, registros de guarderías, recibos médicos, documentación hipotecaria y constancias de donaciones. Estos documentos pueden ser solicitados para verificar que el beneficio fue reclamado correctamente.

La mayoría de los créditos y deducciones se solicitan mediante el Formulario 1040, aunque algunos beneficios requieren formularios adicionales. Antes de presentar la declaración, el IRS aconseja utilizar sus herramientas de elegibilidad para confirmar qué beneficios fiscales corresponden a cada contribuyente y evitar errores que puedan retrasar el reembolso o generar ajustes posteriores.