Cumplir con las obligaciones fiscales no solo implica presentar la declaración de impuestos, sino también pagar el monto correcto en tiempo y forma. Cuando esto no ocurre, el sistema tributario de Estados Unidos activa automáticamente penalidades que pueden aumentar significativamente la deuda original. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los contribuyentes que hayan realizado pagos insuficientes de impuestos pueden enfrentar multas e intereses, incluso si presentaron correctamente su declaración. El pago insuficiente ocurre cuando una persona o empresa: Cuando se detecta un pago insuficiente, el IRS puede aplicar: