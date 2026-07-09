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Los ciudadanos canadienses que ingresen a Estados Unidos por vía terrestre o marítima podrán hacerlo sin presentar pasaporte, siempre que muestren en los controles fronterizos alguna de las tarjetas aceptadas por las autoridades.
En ese marco, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enfatiza en que la medida únicamente aplica a quienes cumplan con todos los criterios de ingreso y elegibilidad.
Las tarjetas que permiten ingresar a Estados Unidos sin pasaporte
Las autoridades detallan que los canadienses que viajen por tierra o mar pueden, en lugar de pasaporte, presentar una
- Tarjeta NEXUS.
- Tarjeta FAST/EXPRES.
- Tarjeta de inscripción SENTRI.
“Las membresías de NEXUS son válidas por 5 años. Hay una tasa de procesamiento de solicitudes no reembolsable de 120 dólares (USD)”, indican las autoridades canadienses.
Cuándo es necesario que estos ciudadanos presenten pasaporte
Los canadienses que ingresen a Estados Unidos en avión deben generalmente presentar un pasaporte canadiense válido.
La tarjeta NEXUS se aceptará cuando el vuelo salga de Canadá y ya se haya pasado por la preautorización migratoria de CBP. En caso de que el vuelo no haya sido preautorizado, quedan bloqueados los kioskos de Global Entry y se tendrán que utilizar las filas normales de inspección.
Por otra parte, los residentes permanentes de Canadá generalmente necesitan un pasaporte y una visa para ingresar a Estados Unidos, a no ser que califiquen para tramitar una solicitud ESTA.