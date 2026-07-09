Los ciudadanos canadienses que ingresen a Estados Unidos por vía terrestre o marítima podrán hacerlo sin presentar pasaporte, siempre que muestren en los controles fronterizos alguna de las tarjetas aceptadas por las autoridades.

En ese marco, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enfatiza en que la medida únicamente aplica a quienes cumplan con todos los criterios de ingreso y elegibilidad.

Las tarjetas que permiten ingresar a Estados Unidos sin pasaporte

Las autoridades detallan que los canadienses que viajen por tierra o mar pueden, en lugar de pasaporte, presentar una

Tarjeta NEXUS.

Tarjeta FAST/EXPRES.

Tarjeta de inscripción SENTRI.

“Las membresías de NEXUS son válidas por 5 años. Hay una tasa de procesamiento de solicitudes no reembolsable de 120 dólares (USD)”, indican las autoridades canadienses.

Los canadienses que no ingresan por aire disponen de otras alternativas al pasaporte.

Cuándo es necesario que estos ciudadanos presenten pasaporte

Los canadienses que ingresen a Estados Unidos en avión deben generalmente presentar un pasaporte canadiense válido.

La tarjeta NEXUS se aceptará cuando el vuelo salga de Canadá y ya se haya pasado por la preautorización migratoria de CBP. En caso de que el vuelo no haya sido preautorizado, quedan bloqueados los kioskos de Global Entry y se tendrán que utilizar las filas normales de inspección.

Por otra parte, los residentes permanentes de Canadá generalmente necesitan un pasaporte y una visa para ingresar a Estados Unidos, a no ser que califiquen para tramitar una solicitud ESTA.