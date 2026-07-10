En la apertura de mercados de este viernes, 10 de julio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.13%.

La Libra esterlina registró un leve retroceso semanal de -0.53%, pero en el último año acumula un avance de 1.49%, lo que indica apreciación moderada pese a la reciente corrección.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en un 2.88%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.09%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 3 indica un aumento en su valor durante los días consecutivos. Esto sugiere que los inversionistas tienen confianza en la moneda, lo que puede estar relacionado con factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a lo largo del tiempo, ya que cambios en el mercado global o noticias económicas podrían afectar su rumbo. El análisis revela que, aunque la tendencia actual es positiva, la volatilidad del mercado siempre puede presentar nuevos desafíos.

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Conocé la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.