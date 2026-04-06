El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó una regla clave que muchas familias desconocen. Las deudas fiscales no desaparecen con la muerte de una persona. Cuando alguien fallece con impuestos atrasados, esas obligaciones deben ser saldadas antes de distribuir la herencia entre los herederos. Si este trámite se posterga o no se gestiona correctamente, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que incluyen el embargo de cuentas bancarias y bienes del patrimonio heredado. Cuando una persona fallece, sus bienes y obligaciones forman parte del patrimonio (estate). Esto implica que: Si la herencia se distribuye sin saldar las obligaciones fiscales: El IRS puede intervenir sobre distintos activos del patrimonio, como: